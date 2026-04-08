Un mercoledì di Champions League si preannuncia stellare, con il Paris Saint-Germain pronto ad affrontare il Liverpool in un attesissimo quarto di finale. La vigilia della sfida vede protagonista il tecnico dei francesi, Luis Enrique, che ha espresso cautela riguardo all'identificazione di una squadra favorita. "Non importa chi siano i favoriti perché in questo tipo di partita è impossibile averne uno, e non credo che noi lo siamo", ha dichiarato l'allenatore nella conferenza stampa pre-partita, sottolineando l'equilibrio del confronto.

Il PSG ritrova il Liverpool dopo il doppio confronto della scorsa stagione, un ottavo di finale che vide i francesi prevalere solo ai rigori al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni.

Quel trionfo si rivelò un momento chiave per la squadra di Luis Enrique, fungendo da catalizzatore per una serie di ottimi risultati culminati con la conquista del trofeo europeo a discapito dell'Inter. Da allora, il club parigino ha mantenuto un'ottima performance contro le squadre di Premier League, eliminando Aston Villa e Arsenal nei turni successivi della scorsa edizione e superando il Chelsea con un complessivo 8-2 agli ottavi di questa stagione.

Le dichiarazioni di Luis Enrique e le attese per la gara

Nel corso della conferenza stampa, Luis Enrique ha rievocato la partita d'andata della scorsa stagione contro il Liverpool, definendola "di altissimo livello". Ha poi aggiunto: "Metterei la firma per la stessa partita, ma non per lo stesso risultato (1-0 per i Reds)".

Il tecnico ha evidenziato la forza dell'avversario, manifestando l'intenzione di dominare il possesso palla: "Speriamo di avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sia difficile, perché sono un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Siamo abituati a giocare contro squadre inglesi, quindi in questo senso non sarà diverso dall’anno scorso". Ha inoltre ribadito l'importanza di una rosa profonda e di qualità per ambire a tutti i trofei, citando giocatori come Gonçalo Ramos e Kang-In Lee quali elementi "difficili da trovare e fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi".

Il derby spagnolo: Barcellona contro Atletico Madrid

L'intenso mercoledì di Champions League si arricchisce anche dell'altro quarto di finale, il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid.

Questa sfida conferma come la Liga, insieme alla Premier League, sia uno dei campionati più performanti a livello europeo. Quella che si giocherà al Camp Nou sarà una contrapposizione tra due filosofie calcistiche distinte: quella blaugrana, incentrata su tecnica e tattica, e quella dei colchoneros, caratterizzata da forza fisica e intensità.

Nonostante il Barcellona vanti maggiori successi in patria e in Europa rispetto ai suoi avversari, l'Atletico Madrid detiene un vantaggio negli scontri diretti in Champions League. Tutti i precedenti nelle competizioni UEFA risalgono ai quarti di finale, con due vittorie per l'Atletico nelle edizioni 2013/14 e 2015/16. Il match promette grande spettacolo, con Lamine Yamal, autore di una rete nelle ultime tre partite di Champions League, a guidare l'attacco dei padroni di casa.

Per la squadra di Diego Simeone, il punto di riferimento sarà Alvarez, forte di 14 gol nelle ultime 17 presenze nella competizione.

Il tecnico blaugrana, Hansi Flick, ha commentato la sfida, definendo l'Atletico una "squadra ostica" con "un grande atteggiamento, intensità e giocatori fantastici", rendendo il confronto sempre complicato. "Ci saranno molte emozioni in entrambe le gare e cercheremo di ottenere un buon risultato. Abbiamo il nostro stile e dobbiamo attenerci ad esso. Dobbiamo pressare e trovare gli spazi. L’importante è essere concentrati fin dall’inizio ma domani abbiamo bisogno anche del sostegno dei nostri tifosi al Camp Nou", ha concluso Flick, sottolineando l'importanza del supporto casalingo. L'attesa per queste serate di calcio internazionale ad altissimo livello è palpabile, con i tifosi pronti a vivere emozioni uniche.