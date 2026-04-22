Il Chelsea attraversa uno dei periodi più difficili recente, dopo la pesante sconfitta per tre a zero contro il Brighton. È la quinta battuta d'arresto consecutiva in Premier League senza segnare. La squadra londinese, guidata da Liam Rosenior, è scivolata al settimo posto, superata dai Seagulls che ora vantano 50 punti, due in più dei Blues.

La crisi del Chelsea si fa profonda: il club ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato, una striscia negativa che non si verificava dal 1912. Il rischio di mancare l'Europa è concreto, con il quinto posto (Liverpool) che si allontana.

La situazione mette sotto pressione l'allenatore Rosenior, arrivato a gennaio dallo Strasburgo per sostituire Enzo Maresca. Dopo un inizio positivo, da marzo non è più riuscito a invertire la rotta.

Le dichiarazioni di Rosenior dopo la sconfitta

Al termine dell'incontro, Rosenior non ha celato la sua delusione, pronunciando parole dure sulla prestazione: "È stata di gran lunga la peggior partita con me in panchina. Una prestazione inaccettabile sotto ogni aspetto, anche nel nostro atteggiamento. Continuo a difendere i giocatori, ma la partita di oggi è indifendibile. Qualcosa deve cambiare drasticamente, subito. Dobbiamo guardarci allo specchio, devo farlo anche io. Ma non posso continuare a venire qui a difendere certe cose che stiamo vedendo".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Contro il Manchester United abbiamo perso ma sentivo che avremmo svoltato, oggi invece lo spirito e la determinazione sono mancati. Questo non è sufficiente per questo club. Non posso venire qui a mentire, è stata una prestazione inaccettabile sotto ogni punto di vista. Alcune delle cose a cui ho assistito non voglio mai più vederle".

La partita e le prospettive future

La gara contro il Brighton ha visto i padroni di casa imporsi per tre a zero, con reti di Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood e Danny Welbeck. Il Chelsea, incapace di reagire dopo il gol subito, ha mostrato poche idee anche dopo i cambi di Rosenior. Nonostante un tentativo di ripresa, la squadra non ha creato occasioni concrete e ha subito altre due reti.

Il tecnico ha definito la serata "la più difficile" della sua carriera, sottolineando come alcune situazioni viste in campo siano state inaccettabili. Ora i Blues affronteranno il Leeds United in semifinale di FA Cup, una sfida che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione.