Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del tanto discusso rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic ha detto: "Prima era il serbo ed il suo entourage ad avere il controllo della situazione, ora però con l'infortunio al polpaccio è la Juve ad avere una posizione di forza. Perché il club, già dubbioso per le condizioni fisiche del ragazzo dopo l'operazione alla coscia, adesso è ancora più perplesso della completa ripresa dell'attaccante. Quindi le trattative non solo ferme ma è ovvio che questa firma sarà condizionata dallo stato di salute del giocatore e se già prima c'erano delle condizioni che la Juventus aveva messo in palio, ora queste possono diventare ancora più ferree".

Juventus, Chirico: 'Da quello che so il club vuole offrire meno di 5 milioni a Vlahovic per il rinnovo'

Chirico ha proseguito: "Da quello che so aggiungo un'altra cosa: che la Juventus ha fatto sapere a Vlahovic che se queste sono le sue condizioni, ovvero quelle di un calciatore che entra ed esce dall'infermeria per problemi fisici, lui non sarà l'attaccante titolare della squadra l'anno prossimo. Poi se l'allenatore spingerà per volerlo la Juventus proverà ad accontentarlo, ma da quanto so, solo alle condizioni del club. Addirittura mi risulta che vogliano dargli meno di 5 milioni di euro di stipendio, che confrontati con quanto percepisce ora, sono condizioni economiche bassissime, che non credo Ristic accetterà mai.

Questo sempre se Vlahovic con il papà, che lo supporta di recente nelle trattazioni, non accetti quanto messo sul piatto dalla Juventus".

I tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Io ammetto che ero favorevole al rinnovo di Vlahovic perché sono rimasto ancora scottato dalle prestazioni di David e Openda, però adesso sono arrivato al punto di dire che forse sarebbe meglio che le strade si separino" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Oltre alla valutazione delle condizioni fisiche, il giocatore in questi 4 anni NON ha mai convinto. Percepisco tanta supponenza da parte del calciatore e di tutti coloro che gli stanno intorno".