Nel calcio i giudizi cambiano rapidamente, ma la parabola di Manuel Locatelli negli ultimi mesi rappresenta uno dei casi più evidenti della stagione della Juventus. Il centrocampista bianconero, infatti, è riuscito a ribaltare completamente la percezione attorno al suo rendimento nel giro di pochi mesi. A inizio campionato, complice l’andamento altalenante della squadra, Locatelli era finito nel mirino di una parte della tifoseria, che lo indicava come simbolo delle difficoltà della Juventus. Un mediano considerato utile soprattutto in fase di copertura, ma ritenuto da molti non all’altezza del ruolo di capitano in un club con le ambizioni e la storia bianconera.

Critiche che avevano accompagnato il numero cinque soprattutto nei momenti più complicati della stagione.

L’effetto Spalletti e la crescita della squadra

L’arrivo di Luciano Spalletti a novembre ha però segnato una svolta. Con il nuovo corso tecnico, la Juventus ha intrapreso un percorso di crescita costante, scalando progressivamente la classifica fino a conquistare domenica scorsa il quarto posto in solitaria. In questo cammino, Locatelli è stato uno dei punti fermi, garantendo equilibrio, continuità e leadership silenziosa. Le sue prestazioni sono cresciute di pari passo con quelle della squadra, contribuendo a dare solidità al centrocampo e ordine alla manovra. La continuità mostrata dal centrocampista ha convinto anche i più scettici, trasformando le critiche iniziali in apprezzamenti per il lavoro svolto.

La fascia da capitano, inizialmente contestata, è diventata così il simbolo di una responsabilità assunta con maturità e determinazione.

Rinnovo vicino, premio alla continuità

La società ha deciso di riconoscere questa crescita con un segnale concreto. Secondo quanto filtra, la Juventus avrebbe proposto a Locatelli un rinnovo di contratto fino al 2030, premiando la costanza e l’importanza acquisita all’interno del progetto tecnico. L’accordo tra le parti sarebbe ormai definito e la firma del prolungamento potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Una scelta che testimonia la fiducia del club nei confronti del centrocampista e la volontà di costruire il futuro attorno a un gruppo consolidato.

Locatelli, nel giro di una stagione, è passato così da bersaglio delle critiche a punto fermo della Juventus, incarnando il percorso di rinascita di una squadra tornata competitiva nella corsa Champions.