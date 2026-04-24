Il mercato della scorsa estate, firmato da Damien Comolli, rischia di essere clamorosamente smontato appena dodici mesi dopo. Alla Continassa, infatti, si respira aria di profonda revisione e le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus pronta a rimettere mano in maniera pesante alla rosa costruita nel 2025. Molti dei volti nuovi arrivati appena un anno fa potrebbero già salutare Torino, in un ribaltone che certifica quanto il progetto iniziale non abbia convinto né sul piano tecnico né su quello dei risultati.

Openda e Zhegrova, addii già scritti

Il primo nome sulla lista delle possibili cessioni è quello di Openda. Arrivato dal Lipsia per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, il belga non è mai riuscito a imporsi davvero e nelle ultime settimane è finito stabilmente ai margini delle rotazioni di Spalletti. Le sue prestazioni non hanno convinto e oggi la Juventus sarebbe pronta ad ascoltare offerte, pur sapendo che sarà quasi impossibile recuperare integralmente l’investimento fatto appena un anno fa.

Qualche estimatore potrebbe arrivare soprattutto dalla Francia, dove il profilo del giocatore resta apprezzato, ma difficilmente qualcuno oserà spendere tanto senza lasciarsi eventuali scappatoie alle spalle.

Situazione simile anche per Zhegrova, esterno offensivo acquistato dal Lille per circa 20 milioni di euro. Anche lui non ha lasciato il segno e il ritorno in Ligue 1 appare oggi l’ipotesi più probabile, magari attraverso un prestito con diritto di riscatto.

Jonathan David si gioca tutto nel finale

Diverso, almeno per il momento, il discorso che riguarda Jonathan David. Il canadese ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi, alternando momenti di grande difficoltà a segnali incoraggianti che hanno riaperto il dibattito sul suo futuro. A differenza di Openda e Zhegrova, però, il suo destino non sembra ancora scritto.

Le recenti parole di Spalletti nei suoi confronti hanno lasciato intravedere uno spiraglio importante.

Il tecnico avrebbe apprezzato i miglioramenti mostrati dal centravanti nelle ultime settimane, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e della partecipazione al gioco. Le prossime cinque gare saranno decisive: se David confermerà la crescita vista nel finale di stagione, potrà davvero sperare di restare a Torino e ripartire da protagonista. In caso contrario, anche per lui si apriranno inevitabilmente le porte del mercato.