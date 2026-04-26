L'Ostiamare ha scritto una pagina di storia, conquistando la promozione in Serie C con una giornata d'anticipo e regalando un'emozione indescrivibile al suo presidente, Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma, attualmente tecnico del Genoa, ha appreso la notizia al termine della gara tra Genoa e Como, non riuscendo a trattenere la commozione. "Avevo dato tre segnali a mia moglie per dirmi se fosse andata bene o se fosse andata male e lei ha sbagliato segnale. Poi quando sono arrivato negli spogliatoi ho scoperto che eravamo stati promossi", ha rivelato De Rossi, visibilmente toccato dall'evento.

De Rossi ha enfatizzato il significato profondo di questo traguardo, che va ben oltre il mero aspetto sportivo. "È una gioia non solo calcistica, familiare, umana. Da un po’ di tempo, ma soprattutto da domani, si parlerà di Ostia anche per cose positive. Torniamo alla ribalta per una cosa felice, non per fatti di cronaca, non per delle fiction che ogni tanto puntano il dito su fatti di cronaca", ha dichiarato con la voce rotta dall'emozione. Ha poi aggiunto, con un tocco di ironia e sincerità: "Sono emozionato, me rode il culo per la sconfitta ma non pensavo di essere così fortunato da poter salvare il Genoa con anticipo e vincere anche il campionato (con l’Ostiamare, ndr) con una settimana di anticipo.

Il Dio del calcio quest’anno mi ha messo una mano in testa e mi ha dato due gioie gigantesche". Un successo che il presidente ha voluto dedicare alla sua "altra famiglia" di Ostia, con l'obiettivo di "portarla in alto, renderla migliore, farla brillare".

Il plauso delle istituzioni locali

L'impresa dell'Ostiamare ha ricevuto il convinto plauso delle istituzioni locali. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha definito la promozione "la vittoria di un intero territorio, il sogno di Ostia che oggi festeggia un risultato incredibile". Onorato ha espresso i suoi complimenti alla squadra e allo staff tecnico, rivolgendo un ringraziamento speciale a Daniele De Rossi per aver "creduto fin dal primo giorno in questo progetto sociale e sportivo così bello che parte dai bambini piccoli, dalla scuola calcio, fino alla prima squadra".

L'assessore ha poi sottolineato come "solo De Rossi, figlio di Ostia, avrebbe potuto realizzare tutto ciò", invitando tutti a festeggiare il trionfo in Campidoglio e anticipando un "progetto ancora più ambizioso" per dotare la società di un impianto moderno, "un fiore all’occhiello in tutto il Paese".

Un ritorno storico in Serie C e le prospettive future

Per l'Ostiamare si tratta di un ritorno in Serie C dopo trentacinque anni, un traguardo raggiunto grazie a una stagione esaltante. La promozione è stata sigillata con una giornata d'anticipo, a seguito del successo sul Termoli e del contemporaneo pareggio dell’Ancona. Per Daniele De Rossi, che ha acquisito il club nel gennaio 2025, è stata un'annata memorabile, culminata con la salvezza del Genoa e la storica promozione della squadra della sua città.

Il percorso dell'Ostiamare è un chiaro esempio di rinascita sportiva e di orgoglio per l'intero territorio di Ostia, con un forte accento sull'impegno sociale e la crescita del settore giovanile. Le promesse delle istituzioni riguardo a un nuovo impianto moderno preannunciano una fase di ulteriore sviluppo e ambizione per il club biancoviola, proiettandolo verso un futuro promettente.