Il Lecce si trova attualmente in ritiro in Veneto, impegnato nella preparazione di due incontri fondamentali per la corsa alla salvezza in campionato. Le sfide in programma sono lo scontro diretto contro il Verona e la successiva partita con il Pisa. La decisione di concentrare la squadra in un ambiente protetto, fortemente voluta dal tecnico Eusebio Di Francesco, mira a rafforzare la coesione del gruppo e a massimizzare le energie mentali in vista dello sprint finale di un campionato che si preannuncia combattuto fino all'ultima giornata.

Dal ritiro di Bussolengo, il tecnico ha condiviso le sue impressioni sul lavoro svolto.

“Abbiamo lavorato bene e con attenzione, e ho visto la squadra nel focus dell’allenamento: sono segnali importanti, normale che la risposta ce la darà la partita. Abbiamo deciso di restare in ritiro per preparare queste due gare importanti, per vivere assieme e prepararci al meglio. Al momento quella più importante è quella di domani contro il Verona,” ha dichiarato Di Francesco, sottolineando l'importanza di affrontare ogni impegno con la massima concentrazione.

Il tecnico ha poi fornito aggiornamenti sulla situazione della rosa, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. “In difesa abbiamo già perso Gaspar, punto di riferimento del reparto. Domani ci mancherà anche Tiago, a sostituirlo sarà Jean,” ha precisato Di Francesco, evidenziando le assenze che richiederanno adattamenti tattici.

Notizie positive giungono invece dal fronte Francesco Camarda, il giovane attaccante che ha recuperato pienamente. “L’ho trovato vivace, voglioso e non mi ha dato la sensazione di temere il contatto fisico. Sarà un’arma in più per il finale di campionato, potrei sfruttarlo per giocare con due punte in base alla squadra, agli avversari e alle situazioni che emergeranno in partita,” ha commentato il tecnico, prospettando nuove soluzioni offensive.

Situazione della rosa e un ricordo toccante

Riguardo ad altri elementi della squadra, Di Francesco ha spiegato la gestione di alcuni giocatori. “Banda ha fatto un lavoro saltuario in settimana, oggi è a disposizione: sarà mia la decisione se farlo partire dall’inizio.” Per Gandelman, la situazione è più delicata: “Gandelman lo stiamo gestendo in modo intelligente a causa di un problema non ancora superato.

Con il lavoro sta crescendo nella prestazione e potrebbe partire dall’inizio.” Queste dichiarazioni evidenziano l'attenzione dello staff tecnico nel bilanciare le esigenze fisiche dei singoli con gli obiettivi della squadra.

Un momento di particolare commozione è stato dedicato al ricordo di Graziano Fiorita, lo storico massaggiatore del club, a un anno esatto dalla sua scomparsa. “Oggi è una giornata particolare, c’è il ricordo di Graziano che è rimasto nel cuore di noi tutti. La sua mancanza si sente e lo ricorderemo con un minuto di silenzio prima dell’allenamento di rifinitura,” ha dichiarato il tecnico, esprimendo un sentimento condiviso da tutta la società e dai tifosi, a testimonianza del legame profondo che Fiorita aveva saputo creare.

Il ritiro a Bussolengo e la preparazione

Dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina, il Lecce ha immediatamente raggiunto Bussolengo per concentrarsi sulla preparazione delle prossime sfide. La squadra rimarrà nel ritiro veronese fino all’immediata vigilia della gara sul campo del Pisa, garantendo così la massima focalizzazione. Gli allenamenti si svolgono presso lo Stadio di Villafranca, dove il gruppo sta affinando schemi e strategie. L'aggregazione di Francesco Camarda, ormai pienamente recuperato dopo l’operazione alla spalla, rappresenta un ulteriore rinforzo per il reparto offensivo. La scelta del ritiro è strategica per mantenere alta la concentrazione e favorire la coesione del gruppo in un momento così decisivo della stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza.