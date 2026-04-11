Il Milan torna in campo oggi, sabato 11 aprile alle ore 18:00 allo stadio San Siro, per una sfida che pesa molto più dei tre punti contro l’Udinese. Dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha di fatto chiuso definitivamente le speranze scudetto del Milan, i rossoneri sono chiamati a reagire immediatamente per difendere la zona Champions e non complicare ulteriormente il finale di stagione. Il Milan, infatti, si ritrova ora a dover gestire una classifica più corta e una pressione crescente, dopo aver accarezzato fino alla scorsa giornata il sogno tricolore.

In conferenza stampa, Allegri ha voluto tenere la barra dritta, predicando equilibrio e lucidità: caratteristiche che hanno accompagnato il percorso del Milan per gran parte della stagione. Il tecnico rossonero ha sottolineato come proprio queste qualità abbiano permesso al Milan di restare in corsa per lo scudetto fino a poche settimane fa, invitando la squadra a non perdere identità proprio nel momento più delicato.

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➕ Being positive

🔚 The run-in

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Dal punto di vista tattico, il Milan è pronto a cambiare volto. L’idea è quella di passare al 4-3-3, con un centrocampo formato da Modric, Rabiot e Ricci, soluzione che garantisce maggiore equilibrio e qualità nella gestione del pallone il numero 4 del Milan si gioca una maglia da titolare con Fofana.

In difesa, davanti a Maignan, dovrebbero agire Athekame, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi, mentre in panchina tornerà Gabbia, recuperato ma non ancora al meglio e destinato inizialmente a partire tra le riserve. Il dato importante è che il Milan arriva a questa sfida con la rosa praticamente al completo, un fattore che potrebbe incidere nelle scelte e nei cambi a gara in corso. Il grande tema resta però l’attacco. Il Milan potrebbe presentarsi con un tridente inedito o comunque diverso nelle gerarchie: Gimenez si candida come riferimento centrale, mentre resta forte il ballottaggio sugli esterni con Saelemaekers in vantaggio. Occhio alla possibile esclusione iniziale di Leao, scelta che darebbe un segnale forte.

In questo contesto, Pulisic resta comunque una certezza del Milan, ma la sua situazione merita attenzione: lo statunitense non segna in campionato da inizio 2026 ed è fermo da 13 partite senza gol, il digiuno più lungo della sua esperienza in Serie A . Considerando che il suo ultimo gol risale alla fine del 2025, significa che sono passati oltre 100 giorni senza reti, un dato che racconta bene il momento complicato. A questo si aggiungono prestazioni in calo e qualche dubbio sul rinnovo, elementi che rendono ancora più centrale la sua prova di questa sera.

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La prima vittoria da Campioni d'Italia in carica: riviviamo Milan-Udinese 4-2 del 2022! — AC Milan (@acmilan) April 10, 2026

Dall’altra parte, l’Udinese arriva a San Siro senza particolari pressioni ma con una struttura tattica ben definita.

La squadra di Runjaic si schiera con il 3-5-2 e punta su compattezza e fisicità. Davanti a Okoye, la difesa sarà composta da Kristensen, Kabasele e Solet, mentre sugli esterni agiranno Ehizibue e Kamara. A centrocampo spazio a Karlstrom, Atta ed Ekkelenkamp, con Piotrowski alternativa, mentre in attacco resta aperto il ballottaggio: Davis è rientrato ed è favorito, ma Buksa insidia fino all’ultimo una maglia da titolare accanto a Zaniolo, possibile chiave offensiva soprattutto nelle transizioni.

La direzione della gara tra Milan e Udinese sarà affidata al signor Marchetti della sezione CAN di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il quarto ufficiale in campo sarà Mucera , mentre dalla sala VAR di Lissone ci sarà Maggiorni, assistito in AVAR da Abisso.

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, fino a pochi giorni fa commissario tecnico della Nazionale romena ed ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter in Serie A.

Il club si stringe ai suoi cari in questo momento difficile. pic.twitter.com/2mys6fI3q9 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 8, 2026

Milan: tutta la prima squadra a disposizione di mister Massimiliano Allegri

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Estupinan, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Füllkrug, Gimenez, Leao, Nkunku, Pulisic

Udinese: la lista dei giocatori a disposizione di mister Runjaic per la trasferta di San Siro contro il Milan

Portieri: Okoye, Padelli, Sava

Difensori: Arizala, Bertola, Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen, Mlacic, Solet

Centrocampisti: Atta, Camara, , Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Piotrowski, Zarraga,

Attaccanti: Bayo, Buksa, Davis, Gueye, Zaniolo.