La nazionale di calcio dell’Arabia Saudita ha un nuovo commissario tecnico: il greco Georgios Donis. La nomina, ufficializzata dalla Federazione calcistica saudita tramite la piattaforma social X, arriva a meno di due mesi dall’inizio dei Mondiali, segnando un cambio di rotta significativo. Donis subentra al francese Hervé Renard, esonerato dopo un periodo di intense speculazioni. Il tecnico cinquantaseienne, già noto nel panorama calcistico saudita per le sue precedenti esperienze, ha firmato un contratto che lo legherà ai "Falchi Verdi" fino a luglio 2027.

L’esonero di Hervé Renard, avvenuto il 17 aprile, ha sorpreso molti, considerando che sotto la sua guida l’Arabia Saudita aveva ottenuto la qualificazione alla sua settima Coppa del Mondo, la terza consecutiva. Nonostante questo successo, la federazione ha optato per un cambio alla guida tecnica. Il prossimo appuntamento mondiale si terrà dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Arabia Saudita è stata sorteggiata nel Gruppo H, dove affronterà avversari di calibro come Spagna, Uruguay e Capo Verde.

Georgios Donis: esperienza e aspettative

Georgios Donis, ex nazionale greco, porta con sé una vasta esperienza nel campionato saudita, avendo già allenato l’Al-Khaleej e altre tre formazioni della Saudi Pro League.

La federazione ha evidenziato questa sua profonda conoscenza del contesto locale, affermando che la sua "vasta esperienza nella lega, inclusa la sua più recente esperienza, ne rafforza la capacità di adattarsi rapidamente". Il debutto dei "Falchi Verdi" nella fase a gironi della Coppa del Mondo è atteso il 15 giugno contro l’Uruguay, seguito dagli incontri con Spagna e Capo Verde.

La decisione di sostituire Renard è maturata in seguito a un periodo di crescente pressione sul tecnico francese, culminato con risultati deludenti in amichevole, tra cui una sconfitta per 4-0 contro l’Egitto e un 2-1 contro la Serbia. Renard, che aveva già avuto un precedente incarico sulla panchina saudita, era tornato a Riyadh nell’ottobre 2024 per prendere il posto di Roberto Mancini.

Durante il suo primo mandato, aveva guidato la squadra a una storica vittoria per 2-1 contro l’Argentina, poi laureatasi campione del mondo, durante i Mondiali del 2022.

La sfida dei Mondiali 2026

L’Arabia Saudita si appresta ad affrontare una delle edizioni più competitive della Coppa del Mondo con una nuova guida tecnica. L’obiettivo è consolidare i progressi mostrati nelle recenti qualificazioni e tentare di superare una fase a gironi particolarmente impegnativa. La scelta di affidarsi a un tecnico come Georgios Donis, che possiede una conoscenza approfondita del calcio locale, potrebbe rivelarsi un fattore determinante per l’adattamento e la preparazione della squadra in vista delle sfide contro nazionali di alto livello come Spagna e Uruguay.

Il cambio di allenatore a ridosso di un torneo così prestigioso rappresenta sempre una grande incognita, ma la federazione saudita ripone fiducia nell’esperienza e nella familiarità di Donis con l’ambiente per cercare di raggiungere risultati significativi e scrivere un nuovo capitolo nella storia calcistica del Paese.