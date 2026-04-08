Il portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, è intervenuto con decisione per fare chiarezza sulle recenti discussioni riguardanti i premi di qualificazione ai Mondiali. Con parole dirette, Donnarumma ha smentito categoricamente che i giocatori abbiano avanzato richieste economiche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). «Sono rimasto ferito più che altro dai commenti, dalle parole che sono uscite. Io da capitano non sono mai andato a chiedere un euro alla nazionale italiana», ha dichiarato il numero uno azzurro, sottolineando la trasparenza e la correttezza del gruppo in un momento così delicato.

La questione dei premi per la partecipazione ai grandi tornei internazionali è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione pubblica dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. Donnarumma ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, ribadendo che l'approccio della Nazionale è sempre stato quello di ricevere un regalo dalla Federazione in caso di qualificazione, non di avanzare pretese. «Quello che fa la nazionale, come sempre, in tutte le competizioni, è fare un regalo ai giocatori che si qualificano per un torneo. È stato solo quello, ma nessuno ha chiesto niente alla federazione, il nostro regalo era andare al Mondiale», ha precisato il portiere, evidenziando come la vera ricompensa per gli Azzurri fosse la partecipazione stessa alla competizione iridata.

Il Contesto e la Reazione della Squadra

La mancata qualificazione ha rappresentato un duro colpo per la Nazionale italiana e per l'intero Paese. Donnarumma ha descritto giorni «molto duri, faticosi come del resto per tutti gli italiani che ci tenevano tanto al Mondiale, come ci tenevamo noi. Purtroppo non ci siamo riusciti, bisogna accettarlo. Fa molto male, ho fatto molta fatica a metabolizzare ma bisogna ripartire, andare avanti». Il portiere ha sottolineato la necessità di reagire e guardare al futuro, con quattro anni a disposizione per un altro Mondiale e importanti competizioni come l'Europeo e la Nations League nel mezzo.

Il capitano ha anche espresso il dispiacere per figure chiave come Gigi Buffon, il mister e il presidente, con cui ha un «rapporto stupendo».

«È normale che un po’ ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora. Fa male, però li ringrazio per tutto, perché hanno dato una mano importante», ha aggiunto Donnarumma, emozionandosi e ribadendo lo spirito di squadra e la volontà di riscatto sportivo che anima il gruppo. Le sue dichiarazioni sono state accolte favorevolmente, contribuendo a riportare il dibattito sulle questioni sportive e a rasserenare l'ambiente attorno alla Nazionale.

Nonostante le delusioni, il portiere ha voluto ricordare i successi recenti, come l'Europeo vinto e il record di vittorie consecutive. «Non è tutto da buttare. Ora bisogna reagire, è dura, serve andare avanti con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà forte, tornerà grande», ha concluso Donnarumma, proiettando la squadra verso un futuro di rinnovata ambizione e determinazione.

Il Premio Sfumato: Dettagli sulla Cifra e il Dono

In relazione alle voci sui premi di qualificazione, è emerso che la FIGC, come consuetudine in queste circostanze, aveva effettivamente stanziato una somma simbolica per gli Azzurri. Si trattava di 10 mila euro a testa, non come compenso per giocare in Nazionale, ma come un vero e proprio dono per celebrare l'eventuale accesso al Mondiale. L'idea era quella di concretizzare questo riconoscimento non in denaro contante, che non sarebbe stato considerato elegante né realmente apprezzato dai destinatari, ma piuttosto attraverso un regalo tangibile, come ad esempio un orologio, una pratica già adottata in passato.

Questo potenziale «regalo» era stato oggetto di discussione tra i giocatori anche durante il lungo ritiro dei playoff, in particolare dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, in un clima di legittimo entusiasmo.

Tuttavia, la successiva sconfitta contro la Bosnia ha infranto i sogni di qualificazione dell'intero Paese, portando all'addio non solo al Mondiale, ma anche al premio più ambito. La vicenda si chiude dunque con la conferma che nessuna richiesta formale di premi è mai stata avanzata dagli atleti, e con le parole del capitano che ribadiscono l'importanza della trasparenza e il focus sugli obiettivi sportivi della Nazionale.