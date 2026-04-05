Una nuova indiscrezione di calciomercato accende l’attenzione attorno alla Juventus e alla possibile evoluzione del centrocampo bianconero. A rilanciare la voce è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che attraverso il proprio profilo X ha scritto: “La Juventus sta monitorando il centrocampista del Manchester United Manuel Ugarte”. Un’indicazione che, pur restando nel campo delle valutazioni preliminari, suggerisce come alla Continassa si stia lavorando per individuare profili in grado di aumentare qualità e intensità nella mediana.

L’ipotesi prestito e la strategia della Juventus

La dirigenza bianconera, secondo le indiscrezioni, non sarebbe intenzionata a investire cifre elevate per un trasferimento a titolo definitivo, preferendo valutare una formula più sostenibile. Il prestito con contributo sull’ingaggio rappresenterebbe dunque la chiave per rendere l’operazione concretamente percorribile. Il Manchester United, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione questa soluzione qualora il centrocampista non rientrasse pienamente nei piani tecnici per la prossima stagione. In questo scenario, la Juventus monitorerebbe la situazione con attenzione, pronta a muoversi nel caso si aprissero margini favorevoli. L’idea sarebbe quella di aggiungere un profilo dinamico e di rottura, capace di aumentare l’intensità del reparto senza compromettere l’equilibrio economico.

Le caratteristiche di Ugarte e il possibile ruolo con Spalletti

Dal punto di vista tecnico, Ugarte è un centrocampista di grande dinamismo, forte nel recupero palla e dotato di un’elevata aggressività nella fase di non possesso. La sua capacità di pressare alto e interrompere le linee di passaggio lo rende particolarmente utile in sistemi di gioco che richiedono intensità e compattezza. Nonostante la vocazione difensiva, l’uruguaiano possiede anche una discreta qualità nella gestione del pallone. Nella Juventus di Spalletti potrebbe agire come mediano davanti alla difesa, fungendo da equilibratore del reparto e liberando i compagni più offensivi da compiti di copertura. Il tecnico, che ama costruire dal basso mantenendo ordine e distanze corte tra i reparti, potrebbe sfruttare la sua aggressività per recuperare rapidamente il possesso e rilanciare l’azione.