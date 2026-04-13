Firenze, 13 aprile 2026 – Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la sfida di Serie A tra Fiorentina e Lazio, disputata allo stadio Artemio Franchi. Il risultato di 0-0, maturato nella serata del 13 aprile, ha caratterizzato un match equilibrato e privo di scossoni significativi. La partita, valida per la trentaduesima giornata del campionato, ha visto i viola affrontare l'incontro con alcune importanti defezioni, che potrebbero aver influito sull'andamento del gioco.

Le assenze pesanti per la Fiorentina

La Fiorentina è scesa in campo priva di tre elementi fondamentali: Kean, Parisi e Brescianini.

Questi giocatori, non pienamente recuperati, non sono stati disponibili per la gara, creando un vuoto nell'organico viola. Le loro assenze hanno avuto un impatto tangibile sull'equilibrio complessivo della squadra, sia in fase offensiva che difensiva. I gigliati hanno mostrato difficoltà nel trovare gli spazi necessari per rendersi pericolosi, scontrandosi con una Lazio ben organizzata e compatta in ogni reparto.

Un equilibrio costante e poche occasioni

L'incontro si è mantenuto in un costante stato di equilibrio per l'intera durata dei novanta minuti. Nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato, con il tabellino che è rimasto fermo sullo 0-0. Questo pareggio a reti inviolate è il riflesso di una partita giocata prevalentemente a centrocampo, caratterizzata da un'intensa battaglia tattica.

Le occasioni da gol decisive sono state scarse per entrambe le compagini, che non sono riuscite a concretizzare le poche opportunità create, confermando un sostanziale stallo sul fronte offensivo.

La situazione in classifica

Questo confronto ha avuto un peso specifico anche per la classifica di Serie A. La Fiorentina, prima di questa giornata, contava 32 punti, mentre la Lazio si presentava con 44 punti, occupando la nona posizione. Per i viola, ogni punto è cruciale nella corsa verso la salvezza, e il pareggio, seppur non una vittoria, contribuisce a muovere la classifica. Per i biancocelesti, invece, la partita rappresentava un'opportunità per consolidare o migliorare la propria posizione, rimanendo in corsa per obiettivi di prestigio che potrebbero garantire un piazzamento europeo. Il risultato finale lascia aperte entrambe le dinamiche, mantenendo viva la competizione per i rispettivi traguardi stagionali.