L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, non sarà a disposizione per la trasferta di campionato contro la Roma, in programma lunedì all'Olimpico. Il calciatore, fermo da cinque partite per persistenti problemi alla tibia, ha ottenuto dalla società viola un permesso per motivi familiari che lo terrà lontano dagli impegni ufficiali dal primo al quattro maggio. Durante tale periodo, Kean proseguirà la riabilitazione.

La notizia è stata comunicata dalla Fiorentina tramite nota ufficiale, precisando che il giocatore riprenderà le terapie a Firenze a partire da martedì cinque maggio.

Kean non scende in campo dal quattro aprile, quando fu costretto a uscire anticipatamente durante la partita contro il Verona. Da allora, l'attaccante ha saltato cinque incontri: tre di campionato (Lazio, Lecce e Sassuolo) e due in Conference League contro il Crystal Palace.

Recupero e assenza di Kean

La società viola ha sottolineato che, nonostante il permesso concesso, Moise Kean continuerà a seguire il programma riabilitativo impostato dallo staff medico. Il rientro per la ripresa delle terapie è previsto per martedì cinque maggio. Il suo recupero è priorità per la squadra, che dovrà fare a meno del suo contributo nella delicata sfida contro la Roma.

Gestione infortuni e permessi

La gestione di infortuni e permessi personali è un aspetto delicato per ogni società calcistica.

Nel caso di Kean, la Fiorentina ha garantito al giocatore il tempo necessario per affrontare questioni familiari, senza interrompere il recupero dall’infortunio. Il club ha comunicato l'assenza del calciatore dal primo al quattro maggio, con ripresa del lavoro riabilitativo a Firenze martedì cinque maggio alle ore 10:30, confermando la volontà di seguire ogni fase del suo rientro.