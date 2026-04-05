La Fiorentina ha conquistato una vittoria di platino nella lotta per la salvezza, espugnando il campo dell’Hellas Verona con un risultato di 0-1. Questo successo cruciale permette ai viola di allontanarsi dalla zona calda della classifica, portandosi a +5 dalla terzultima posizione e superando il Cagliari. Nel frattempo, la Lazio è stata bloccata in casa dal Parma sull’1-1, un pareggio che compromette in modo significativo le sue ambizioni europee.

Fiorentina: un gol che vale la salvezza

Al Bentegodi, la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina si è decisa all’82° minuto grazie a un preciso rasoterra di Fagioli, servito da Harrison.

Il centrocampista viola ha trafitto Montipò con un destro chirurgico, regalando tre punti di vitale importanza alla sua squadra. È significativo che la rete sia arrivata al primo tiro in porta dei toscani, in una partita in cui il Verona aveva mostrato maggiore iniziativa, creando diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare. La tensione del match è culminata nel finale con una rissa che ha portato all’espulsione di Suslov per i padroni di casa e Gudmundsson per gli ospiti, lasciando entrambe le formazioni in inferiorità numerica.

Implicazioni in classifica e la lotta per non retrocedere

Con questa vittoria, la Fiorentina sale a quota 32 punti, superando il Cagliari e creando un margine di sicurezza dalla zona retrocessione.

L’Hellas Verona, invece, resta fermo a 18 punti, vedendo lo spettro della Serie B avvicinarsi sempre di più. Nel contesto degli anticipi del sabato della 31ª giornata di Serie A 2025-2026, anche il Sassuolo ha fatto un passo avanti importante, battendo il Cagliari per 2-1. I neroverdi si accomodano nella parte sinistra della classifica a quota 42 punti, mentre i sardi, con soli 30 punti, si trovano in una posizione sempre più precaria, con soli tre punti di margine sulla zona retrocessione. La partita tra Sassuolo e Cagliari ha visto gli ospiti passare in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un rigore trasformato da Esposito. Il Sassuolo ha poi ribaltato il match nella ripresa: al 50’ ha pareggiato Garcia, e dopo un gol annullato dal VAR a Lipani per fuorigioco al 70’, i padroni di casa hanno trovato la rete della vittoria al 78’ con Pinamonti.

Lazio frenata, il Parma guadagna terreno

All’Olimpico, la Lazio non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un combattivo Parma. I ducali sono passati in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo grazie a Delprato, che ha dimostrato di essere un “capitano vero” per la sua prestazione. Tuttavia, non sono riusciti a chiudere il match, subendo la rete del pareggio al 77° minuto, firmata dal subentrato Noslin, che si è rivelato cinico entrando dalla panchina. Il portiere Motta ha contribuito con una prestazione solida, neutralizzando un tentativo pericoloso del Parma. Questo pareggio condanna la Lazio a dire addio in via definitiva alla rincorsa per un posto in Europa, mentre il Parma si porta momentaneamente a +8 dalla zona retrocessione, guadagnando un prezioso margine di sicurezza.

Risultati e Classifica

Gli anticipi del sabato della 31ª giornata hanno delineato scenari importanti per la classifica. La Fiorentina, con la sua vittoria, si allontana dalla zona calda, mentre il Verona è sempre più a rischio. Il Parma, grazie al pareggio con la Lazio, consolida la sua posizione. I risultati sono stati:

Sassuolo-Cagliari 2-1

Hellas Verona-Fiorentina 0-1

Lazio-Parma 1-1

La classifica aggiornata vede il Sassuolo a 42 punti, la Fiorentina a 32, il Cagliari a 30, l'Hellas Verona a 18. Il Parma si porta a +8 sulla zona retrocessione, mentre la Lazio vede svanire le speranze europee.