La Fiorentina ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza nella sua corsa verso la salvezza in Serie A, superando la Lazio con il risultato di 1-0. Il match, disputato allo stadio Franchi, è stato deciso da un preciso colpo di testa di Gosens al ventottesimo minuto di gioco. Un successo ottenuto con grande carattere e determinazione, nonostante la squadra viola dovesse fare i conti con numerose e pesanti assenze.

Una vittoria di carattere e sacrificio

La formazione gigliata, decimata da squalifiche e infortuni che hanno privato il tecnico di quasi mezza rosa titolare, ha dimostrato sul campo una notevole compattezza e una ferrea volontà.

L'allenatore ha sorpreso tutti rilanciando Rugani nel cuore della difesa, al posto di Pongracic, affiancato da Ranieri, Dodô e Gosens sulle fasce, con De Gea a protezione della porta. A centrocampo, il trio composto da Fabbian, Mandragora e Ndour ha garantito equilibrio e dinamismo, mentre il reparto offensivo è stato affidato a Harrison, Piccoli e Fazzini. Nonostante le oggettive difficoltà e le defezioni, la Fiorentina ha saputo esprimere un gioco basato su carattere, sacrificio e personalità, riuscendo a contenere gli avversari e a portare a casa un risultato preziosissimo.

Il gol decisivo e la reazione biancoceleste

Il momento decisivo della partita si è concretizzato al ventottesimo minuto.

Un cross ben calibrato dalla destra di Harrison ha trovato la testa di Gosens, che, staccando più in alto di tutti, ha indirizzato il pallone con precisione sul palo lungo, rendendo vano ogni tentativo di Motta. La Lazio, che aveva iniziato l'incontro con una buona spinta e fluidità, ha progressivamente perso convinzione e incisività dopo lo svantaggio. Nonostante due interventi provvidenziali di De Gea, che hanno negato il gol ai biancocelesti, la squadra capitolina non è riuscita a trovare la via del pareggio. Nella ripresa, l'allenatore ha tentato di rinvigorire l'attacco inserendo Noslin e Dele-Bashiru, ma le modifiche non hanno sortito l'effetto sperato. Nel finale, la Fiorentina ha resistito agli assalti avversari, difendendo con ordine il proprio vantaggio e potendo così festeggiare un successo che la proietta con maggiore serenità verso la salvezza.

Il quadro della classifica e le prospettive future

Grazie a questa vittoria, la Fiorentina ha incrementato il suo vantaggio sulla terzultima in classifica, portandosi a otto punti di distanza dalla zona retrocessione. Questo margine rappresenta un passo decisivo verso la permanenza in Serie A. La squadra viola, ora a quota 35 punti e al quindicesimo posto, ha consolidato un "mattone importante nella corsa salvezza", come è stato definito. Questo risultato permette al club di affrontare le ultime giornate di campionato con una maggiore tranquillità, potendo iniziare a pianificare con più serenità la prossima stagione. La Lazio, d'altra parte, non è riuscita a capitalizzare una buona partenza, spegnendosi progressivamente e confermando alcune difficoltà nel mantenere la continuità e la lucidità nei momenti cruciali della gara.