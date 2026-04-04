Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha affrontato il tema del suo futuro in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Inter. Riguardo alla possibilità di proseguire sulla panchina giallorossa oltre il primo luglio, Gasperini ha espresso un desiderio chiaro: "Mi auguro che si possa continuare a fare un percorso insieme, dove devono essere soddisfatte tutte le componenti, non solo io. Intanto giochiamo con l’Inter, poi al primo luglio ci pensiamo". L'allenatore ha descritto la sua esperienza nella Capitale come "fantastica, seppur in mezzo a delle difficoltà", riconoscendo che "non tutti vedono il calcio nello stesso modo".

Ha ribadito il suo impegno: "Io cerco di portare e di applicare quello che è il mio modo di ragionare che mi ha portato fino a oggi ad allenare la Roma e a fare il mio percorso in carriera, cercando di chiedere delle soluzioni compatibili con le possibilità della società per avere una squadra sempre migliore".

Il rapporto con la società e le prospettive

Sul rapporto con la proprietà, Gasperini ha evidenziato una relazione "molto schietta, aperta, sincera e anche molto condivisa" con i Friedkin. Il tecnico ha sottolineato l'importanza della trasparenza e della collaborazione, affermando di voler "portare quelle che sono le mie esperienze e le mie idee per soddisfare quel che mi hanno chiesto quando mi hanno cercato".

Questo approccio, ha spiegato, è cruciale per il futuro del club e per la costruzione di una squadra sempre più competitiva.

Il momento della Roma e gli obiettivi stagionali

Durante la conferenza, Gasperini ha analizzato la situazione della rosa e il momento cruciale della stagione. La squadra, a otto giornate dalla fine, si trova a pari punti con la Juventus e a sole tre lunghezze dalla zona Champions League, pur avendo registrato risultati altalenanti ma mantenendo prestazioni costanti. Sul fronte infortuni, il tecnico ha confermato il recupero di Mati Soulè dalla pubalgia, mentre Wesley e Kone rimangono ai box, seppur con progressi positivi. Per la difesa, Gasperini ha menzionato Rensch – che ha mostrato buone partite alternate a cali di attenzione – Tsimikas e Angelino, evidenziando la crescita di quest'ultimo.

Infine, toccando il dibattito sul ruolo di commissario tecnico, Gasperini ha espresso la convinzione che "non esiste un problema unico o una soluzione unica" per il calcio italiano, suggerendo la necessità di un approccio globale e strutturale per affrontare le sfide del sistema.