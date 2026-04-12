Il Genoa si prepara ad affrontare il Sassuolo oggi, domenica 12 aprile 2026, in una sfida cruciale che si terrà alle ore 12:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per i rossoblù, guidati da Daniele De Rossi, nella loro serrata corsa alla salvezza in Serie A.

Le scelte di De Rossi e il rilancio di Baldanzi

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha enfatizzato l'importanza vitale della partita, dichiarando: “Può darci tre punti che sarebbero molto importanti”. Una delle novità più attese riguarda il centrocampista Baldanzi, che, dopo aver brillato nel secondo tempo contro la Juventus, scenderà in campo dal primo minuto contro il Sassuolo.

De Rossi ha spiegato la decisione: “Pochi giorni prima della Juve aveva sentito rigidità dove si era fatto male, quindi è stata una scelta nostra quella di non farlo partire dall’inizio. In virtù di quello e del fatto che Messias sta facendo ottime prestazioni. Ma domenica giocherà dall’inizio”. Questa mossa strategica mira a sfruttare appieno il talento del giocatore in un momento così delicato della stagione.

Un cerchio che si chiude per il tecnico rossoblù

De Rossi ha anche riflettuto sul recente passato, evocando un significativo “cerchio che si chiude”. Il riferimento è alla prima vittoria stagionale ottenuta all’andata, un successo che ha visto protagonisti la coppia Murgita-Criscito. Questa vittoria è avvenuta in un periodo in cui De Rossi stava già definendo l'accordo che lo avrebbe portato, due giorni dopo, sulla panchina del Grifone.

Quella partita ha segnato l'inizio della sua speranza che la squadra potesse conquistare punti ogni domenica, un auspicio che oggi si rinnova con ancora maggiore determinazione.

L'attenzione alla qualità del Sassuolo

Nonostante la pressione della classifica, il tecnico del Genoa ha elogiato gli avversari, sottolineando la loro qualità e l'organizzazione societaria. “Intanto non credo arriveranno tranquilli anche se lo sono. Parliamo di una squadra con qualità e una società molto organizzata”, ha affermato De Rossi. Ha poi citato diversi elementi di spicco del Sassuolo, come gli attaccanti e giocatori del calibro di Muharemovic, Thorstvedt o Matic. “Sono una squadra forte e di grande qualità, una delle migliori tra quelle affrontate ultimamente.

Dovremo essere bravi a mettere in risalto le loro lacune”, ha concluso, evidenziando la necessità di una prestazione attenta e mirata da parte dei suoi.

Contesto di classifica e prospettive future

Il Sassuolo si presenta a questa sfida con un bottino di 42 punti in classifica, un risultato significativo per una squadra neopromossa che ha saputo distinguersi in questa stagione. Il Genoa, al contrario, è pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, con un margine di sei punti sulla zona salvezza che rende ogni incontro cruciale. Il calendario dei rossoblù prevede altri sei impegni da qui alla fine del campionato, trasformando ogni partita in una vera e propria finale per la permanenza in Serie A. La posta in gioco è altissima, e la squadra di De Rossi è chiamata a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo prefissato.