Gheorghe Hagi è il nuovo commissario tecnico della nazionale romena, un ruolo che assume con l'obiettivo di rilanciare il calcio del suo Paese. L'ex campione, soprannominato il «Maradona dei Carpazi», succede a Mircea Lucescu, scomparso lo scorso 7 aprile, e torna sulla panchina della sua nazionale a 61 anni, dopo una breve esperienza nel 2001.

Il ritorno di una leggenda romena

Hagi ha siglato un contratto quadriennale, definendo l'incarico come “un onore, una grande responsabilità” e “una grande sfida” per restituire entusiasmo ai tifosi. Le sue ambizioni sono chiare: “Il nostro obiettivo è vincere la Nations League. Il nostro obiettivo è qualificarci per gli Europei (giugno‑luglio 2028)”.

Con la sua proverbiale determinazione, ha aggiunto: “Sono nato per vincere, non solo per esistere”.

Questo ritorno avviene a oltre vent’anni dalla sua prima parentesi da CT, durata meno di tre mesi nel 2001, quando la squadra non riuscì a qualificarsi ai Mondiali 2002. Riflettendo su quel periodo, Hagi ha commentato: “Allora ero giovane e impulsivo. Ora sono diverso. Più esperto, più maturo come allenatore sotto ogni aspetto”. Una maturità che ora mette al servizio della nazionale.

L'eredità di Lucescu e le nuove sfide

La nomina di Hagi segue la scomparsa di Mircea Lucescu, esonerato all’inizio di aprile e deceduto cinque giorni dopo per un attacco cardiaco. Lucescu aveva avuto un ruolo cruciale nella carriera di Hagi giocatore, facendolo esordire in nazionale a soli 18 anni e affidandogli la fascia di capitano a 20.

Hagi ha collezionato 124 presenze con la nazionale romena, guidando la squadra fino ai quarti di finale dei Mondiali del 1994, un risultato storico per il calcio romeno.

La Romania affronta un periodo di rinnovamento, avendo mancato la qualificazione ai Mondiali 2026 dopo la sconfitta per 1‑0 contro la Turchia nelle semifinali dei playoff. L'ultima partecipazione a un torneo iridato risale al 1998. Il nuovo CT è consapevole delle difficoltà ma non teme le sfide: “Cercheremo di essere i migliori. Potrebbe sembrare difficile, ma sapete che mi piace pormi obiettivi piuttosto ambiziosi. Adoro vincere”, ha dichiarato Hagi, sottolineando la sua mentalità vincente.