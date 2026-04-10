L'allenatore della Cremonese, Marco Giampaolo, ha presentato la delicata sfida salvezza che attende la sua squadra contro il Cagliari, evidenziando l'importanza cruciale dell'incontro e la necessità di affrontarlo con la massima determinazione. "Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita e avere l’idea di giocarla, non subirla. Ora ogni gara è uno spartiacque", ha dichiarato il tecnico. Queste parole sottolineano la forte pressione e l'elevata posta in palio per la formazione grigiorossa, attesa da una prestazione di grande carattere in trasferta.

Giampaolo ha inoltre rimarcato il peso del fattore campo, affermando che "incide, ma anche un punto può fare la differenza". Il tecnico si è poi soffermato su Palestra, un giovane talento della squadra, descrivendolo come "forte, esuberante, leggero" e pronosticando che "può diventare un pilastro della Nazionale". Nessuno spazio alla paura, secondo Giampaolo, che preferisce parlare di responsabilità: "Non esiste, esiste la responsabilità. Preferisco chi sbaglia giocando". Sulla scelta tattica da adottare, il tecnico è stato lapidario: "Il modulo è superato, le squadre sono fluide. Non voglio subire, ma proporre. Si lavora, senza alibi. Vogliamo fare una partita di personalità".

Le scelte di formazione e le assenze della Cremonese

La Cremonese si prepara ad affrontare il Cagliari con alcune defezioni significative. Giampaolo recupera Baschirotto, ma dovrà fare a meno di Thorsby e Maleh rispetto all’ultimo turno di campionato. A questi si aggiungono gli indisponibili di lungo corso, tra cui Sanabria, Vardy, Collocolo e Moumbagna. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Djuric è attualmente in vantaggio su Okereke per una maglia da titolare, mentre a centrocampo Payero sembra favorito per prendere il posto del marocchino Maleh. Tra i giocatori che hanno mostrato una crescita nelle ultime settimane, spiccano proprio Baschirotto e Djuric, mentre le quotazioni di Bianchetti e Zerbin sono date in calo.

Contesto della sfida e prospettive per la salvezza

Il Cagliari, diretto concorrente nella lotta per la salvezza, sta attraversando un momento di flessione e si affida al tecnico Pisacane, che potrebbe confermare il modulo 3-5-2 già visto nella precedente gara. Palestra, indicato come uno dei protagonisti più attesi, sarà chiamato a ricoprire un ruolo offensivo di rilievo, agendo in supporto dell'attacco e potenziando lo schieramento che potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. La partita rappresenta uno snodo fondamentale per entrambe le squadre: la Cremonese cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Cagliari deve invertire la rotta dopo una serie di risultati negativi.

Il tecnico grigiorosso punta su una squadra "di personalità", pronta a giocare senza timori e con la volontà di proporre il proprio gioco anche in trasferta, in una sfida decisiva per il percorso stagionale.