La 18ª giornata del campionato di Serie A femminile ha messo in evidenza diverse calciatrici italiane, protagoniste assolute con prestazioni di alto livello nei rispettivi club. Tra queste, spicca Manuela Giugliano, che ha illuminato la scena nella vittoria della Roma contro il Como allo stadio Tre Fontane. In cabina di regia, Giugliano ha saputo dettare i tempi e ispirare le compagne, rivelandosi determinante per il successo giallorosso.

Nonostante la sconfitta del Como, Nadine Nischler ha mostrato appieno le sue qualità di tuttocampista, confermandosi un elemento fondamentale per la squadra lombarda.

La sua completezza nel gioco è emersa anche in una partita complessa, dove ha saputo farsi valere sia in fase di costruzione che di interdizione.

Eccellenze a centrocampo e in difesa

Elisabetta Oliviero della Lazio si è distinta con un gol spettacolare, realizzato con un destro di collo esterno che si è insaccato sotto la traversa. La sua presenza costante sull’out mancino è stata preziosa, sia in fase offensiva che difensiva. Nelle fila dell’Inter, Elisa Bartoli ha confermato la sua solidità: numerosi palloni intercettati e una grande attenzione in fase di impostazione hanno permesso alle nerazzurre di gestire la partita contro la Lazio.

Sempre per l’Inter, Martina Tomaselli ha siglato una rete frutto di determinazione e volontà, contribuendo in modo decisivo al successo della sua squadra in una gara tutt’altro che semplice.

La sua capacità di inserirsi negli spazi e di finalizzare le azioni è stata premiata con un gol di grande importanza.

Salvai, pilastro della Juventus

Cecilia Salvai ha celebrato la sua 200ª presenza in Serie A con una prestazione da incorniciare. Difensivamente impeccabile, la giocatrice della Juventus è stata decisiva anche in fase realizzativa, segnando una rete con il piattone destro che ha contribuito alla vittoria bianconera. La sua esperienza e la sua leadership si sono rivelate ancora una volta determinanti per la squadra.

Le eccellenti prestazioni delle migliori italiane della giornata confermano la crescita del movimento calcistico femminile, con atlete capaci di incidere sia nei momenti chiave delle partite sia nel gioco di squadra.

La Roma, grazie anche alla regia di Giugliano, si avvicina sempre più allo Scudetto, mentre Inter e Juventus consolidano le proprie posizioni in zona Champions.

Il quadro della 18ª giornata

La 18ª giornata ha visto la Roma imporsi per 4-3 sul Como, un risultato che avvicina la formazione capitolina al titolo. L’Inter ha superato la Lazio con un netto 5-2, mentre la Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro la Fiorentina. Questi risultati confermano il buon momento delle squadre di vertice e sottolineano il contributo fondamentale delle calciatrici italiane nelle rispettive formazioni.