La Fiorentina si regala un prezioso sospiro di sollievo, conquistando tre punti contro la Lazio nel posticipo del lunedì valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il risultato di uno a zero, maturato grazie a una rete decisiva di Gosens, permette ai viola di allontanarsi in maniera significativa dalla zona retrocessione e intravedere la salvezza. Per i biancocelesti, invece, questa sconfitta rappresenta un duro colpo, che complica ulteriormente le già flebili speranze di raggiungere un piazzamento utile per l'Europa.

Nonostante un elevato numero di indisponibilità che ha messo a dura prova la formazione viola, la Fiorentina ha mostrato un buon approccio alla gara.

Tuttavia, è stata la Lazio a rendersi pericolosa per prima, con un'azione che ha costretto il portiere De Gea a un intervento provvidenziale su Zaccagni, deviando il pallone in calcio d'angolo. Dopo un quarto d'ora iniziale caratterizzato da un buon livello di gioco e un certo equilibrio, la partita ha vissuto alcuni minuti senza particolari sussulti, fino al 28'. È stato in quel momento che è arrivato il gol che ha sbloccato il match: su un cross preciso di Harrison dalla destra, Gosens ha colpito di testa, indirizzando la sfera sul palo sinistro, dove l'estremo difensore Motta non ha potuto in alcun modo intervenire. Nel prosieguo della prima frazione di gioco, non si sono registrate altre occasioni degne di nota.

La ripresa: reazione Lazio e l'episodio VAR

All'inizio della ripresa, la Lazio ha tentato di cambiare l'inerzia della partita, operando alcuni cambi tattici nel tentativo di aumentare la pressione offensiva. I biancocelesti sono stati più protagonisti lungo il primo quarto d'ora del secondo tempo, sebbene l'unica vera conclusione verso la porta sia stata quella di Noslin, subentrato a Zaccagni, che ha calciato alto dal limite dell'area. Un minuto dopo, Harrison si è reso protagonista di due tentativi ravvicinati, senza però riuscire a superare la resistenza di Motta. L'episodio chiave della seconda metà di gara si è verificato al 64': l'arbitro è stato richiamato al VAR per valutare un possibile rigore a favore della Lazio, a seguito di un contatto in area che ha coinvolto Noslin.

Dopo un'attenta revisione, la decisione iniziale è stata mantenuta, confermando l'ammonizione per simulazione a Noslin e negando il calcio di rigore alla squadra di Sarri.

Nonostante la delusione per la decisione arbitrale, Noslin ha provato a riaccendere le speranze della Lazio al 76', colpendo alla destra di De Gea, che però si è fatto trovare pronto, respingendo la minaccia. Questa è stata l'ultima vera occasione creata dai biancocelesti, che non sono riusciti a trovare il gol del pareggio. La Fiorentina ha saputo gestire il vantaggio, difendendo con ordine e portando a casa una vittoria di capitale importanza.

Classifica aggiornata e prossimi impegni

Con i tre punti conquistati, la Fiorentina sale a trentacinque punti in classifica, raggiungendo il quindicesimo posto e portandosi a un rassicurante distacco di otto lunghezze dal Lecce, attualmente terzultimo.

La Lazio, invece, rimane ferma a quarantaquattro punti, occupando la nona posizione e vedendo allontanarsi ulteriormente le proprie ambizioni europee. Con sole sei giornate ancora da disputare, la situazione in vetta vede l'Inter saldamente al comando con settantacinque punti, seguita dal Napoli a sessantasei, dal Milan a sessantatré, dalla Juventus a sessanta, dal Como a cinquantotto e dalla Roma a cinquantasette. Nella zona calda della classifica, la lotta per la salvezza si fa sempre più serrata: al momento, il duello vede Cremonese e Lecce appaiate a ventisette punti, mentre la sfida si preannuncia durissima per Verona e Lecce, entrambe a diciotto punti. Per quanto riguarda i prossimi impegni, la Fiorentina ospiterà il Sassuolo, mentre la Lazio affronterà il Napoli in trasferta.