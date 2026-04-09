L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della futura gestione tecnica della Juventus ha detto quanto segue: "E' notizia di oggi che la Juventus e Luciano Spalletti sarebbero vicini a trovare un accordo per passare i prossimi due anni insieme. Da quello che mi risulta, le parti dovrebbero firmare un contratto che preveda 1 anno più 1 opzionale e in questa vicenda, l'intervento di John Elkann è stato determinante. Per suo volere infatti, Luciano Spalletti dovrebbe essere l'allenatore della prossima stagione e utilizzo il condizionale perché la firma non è ancora stata messa nero su bianco.

Dirò di più: da quanto mi hanno detto, la Juve in via cautelare avrebbe contattato Simone Inzaghi. Questo sarebbe accaduto per mettersi a riparo nel caso in cui ci fossero sorte delle situazioni di ripensamento oppure non si arrivasse a dama con il toscano".

Juve, Gramellini: 'I contatti con Inzaghi sono stati in via del tutto cautelativa'

Ancora Gramellini: "Non ho dubbi che la Juventus possa aver contattato Simone Inzaghi ma solo in via del tutto cautelativa, ovvero nel caso in cui il club dovesse essere nelle condizioni di cercare un nuovo allenatore. Detto questo, mi risulta comunque che Spalletti firmerà il contratto con la Juventus e se questo dovesse davvero accadere sarà perché ha ricevuto delle promesse ben precise da John Elkann.

L'ad di Exor gli ha confermato di essere pronto a costruirgli una squadra competitiva per la prossima stagione, anche se sono convinto che questa squadra non possa avere le potenzialità per vincere lo scudetto".

Gramellini ha concluso: "D'altronde Spalletti l'ha detto chiaramente, dopo 6 mesi ancora non ha capito che tipo di squadra sta guidando. In realtà secondo me il tecnico toscano ha capito benissimo dove si trova e che ha a che fare con calciatori senza con leadership ed esperienza per lanciare la sfida al tricolore"

Inzaghi e il contratto monstre con l'Al-Hilal

Simone Inzaghi dalla scorsa estate è legato da un contratto biennale fatto con l'Al-Hilal, club della Pro League saudita. L'allenatore ex Inter percepisce uno stipendio monstre da 26 milioni di euro all'anno, che lo rende fra i più pagati dell'intera categoria.