L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando un'indiscrezione bomba riguardo la Juventus e un contatto che ci sarebbe stato fra il tecnico bianconero Luciano Spalletti e Leon Goretzka, mediano in uscita a parametro 0 dal Bayern Monaco.

Juventus, Gramellini: 'Spalletti si è mosso in prima persona per Goretzka chiamandolo e il tedesco ha detto si'

Gramellini ha quindi detto: "Il primo nome a centrocampo che a me risulta, su informazioni ricevute, è quello di Leon Goretzka, sul quale Luciano Spalletti mi dicono si sia mosso in prima persona cercando di convincerlo a sposare il progetto Juve, con o senza Champions.

Mi risulta che Leon Goretzka abbia detto "Sì", ma mi risulta che il tedesco abbia detto "Sì" ad alcune delle sue condizioni. Che non è tanto la partecipazione alla massima competizione europea, anche se è chiaro l'ambizione sarebbe quella, ma si sarebbe detto disposto a passare nella Juve, magari con l'arrivo di qualche altro giocatore di grido disposto riportarla dove merita, a una condizione, lo stipendio".

Gramellini ha proseguito: "E quel tetto di 7 milioni, mi viene riferito, non è il tetto sufficiente per arrivare a mettere sotto contratto Leon Goretzka. Se però quest'ultimo dovesse riuscire a strappare ciò che chiede, si vocifera un ingaggio intorno agli 8/9 milioni con i bonus, Goretzka sposerebbe la causa bianconera".

Infine, l'opinionista ha parlato anche dell'accostamento del club bianconero a Bernardo Silva: "Non è un mistero che la Juventus sia sul fantasista portoghese. Però io lo dico molto sinceramente, le informazioni che mi arrivano è di un Bernardo Silva che pur non avendo chiuso la porta in faccia ai bianconeri, in primis vuole giocare la Champions. Quindi l'incertezza che vive la società piemontese di non sapere se farà parte o meno della massima competizione europea nella stagione 26/27 rende meno vicino di quanto possa sembrare il centrocampista in uscita dal City".

Juve, un tetto ingaggi da abbassare

Strappare il si definitivo da Goretzka potrebbe però non essere semplice per la Juventus, soprattutto se si considera la nuova politica del club sul tetto monte ingaggi.

Il recente rinnovo di Yildiz ha fatto ben capire come alla Continassa non siano più disposti a elargire stipendi superiori ai 6 milioni di euro stagionali. Un problema molto complicato da raggirare se davvero a Torino volessero convincere Goretzka.