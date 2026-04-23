I calciatori Rafael Leao e Riccardo Calafiori hanno fermamente respinto ogni coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Entrambi hanno chiarito la loro posizione, sottolineando la totale estraneità ai fatti e annunciando azioni legali per la tutela della propria reputazione.

Le dichiarazioni di Rafael Leao

L'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha utilizzato i propri canali social per affermare con decisione: "Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato". Leao ha evidenziato come il suo nome, al pari di quello di altri colleghi, sia stato associato all'indagine in modo arbitrario e superficiale, invitando a evitare la diffusione di notizie che possano ledere la sua privacy e la sua reputazione.

Il calciatore ha ribadito l'importanza del rispetto della sfera personale, dichiarando: "Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione". L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e diretta da Marcello Viola, ha portato all'arresto di alcune persone accusate di aver organizzato incontri a pagamento con escort di lusso.

I nomi di diversi calciatori sono emersi da una ricerca per parole chiave nei dispositivi degli indagati, ma nessuno di loro risulta indagato o coinvolto penalmente.

La posizione di Riccardo Calafiori

Anche Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, è stato citato tra i nomi emersi nell'ambito dell'inchiesta. Il suo studio legale, lo studio Conte, ha precisato che "il nominativo del nostro cliente non compare in nessun atto dell’indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-Ronchi e sulle di loro attività". I legali hanno ribadito che "il signor Calafiori è estraneo ad essa in tutto e per tutto", evidenziando che il riferimento al suo nome deriva esclusivamente da una ricerca per parole chiave e non da riscontri documentali.

Hanno inoltre sottolineato la necessità di una corretta informazione e del rispetto della verità.

In questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto, richiamando i media al rigoroso rispetto della normativa sulla privacy e delle regole deontologiche. L'invito è a limitare la diffusione di dati personali a quanto strettamente indispensabile per la comprensione dei fatti di cronaca, evitando riferimenti eccedenti o non pertinenti.

L'inchiesta e i calciatori: nessun indagato

L'indagine della Procura di Milano ha portato all'arresto di una coppia e di altri collaboratori della società Ma.De., accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I nomi di circa sessantacinque calciatori o ex calciatori di squadre come Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Torino sono stati inseriti come parole chiave per le ricerche nei dispositivi degli indagati.

È fondamentale sottolineare che la presenza di questi nomi nell'elenco non implica alcun coinvolgimento diretto o responsabilità penale. Nessuno dei calciatori risulta indagato.

La loro citazione potrebbe essere legata esclusivamente alla partecipazione a feste organizzate dalla società Ma.De. nei locali della movida milanese, senza che vi sia prova di aver usufruito del "servizio extra" di sesso a pagamento in albergo. La vicenda ha acceso un dibattito sull'opportunità di diffondere nomi non indagati e sull'importanza di tutelare la reputazione delle persone coinvolte.