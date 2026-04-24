L'Inter si avvicina a grandi passi verso la conquista dello scudetto, con la concreta possibilità di festeggiare il titolo già nel prossimo turno di campionato. La squadra guidata da Chivu, dopo aver superato brillantemente la Roma e aver avuto la meglio sul Como sia in campionato che in Coppa Italia, si prepara ad affrontare il Torino in trasferta. Il vantaggio di dodici punti sulla seconda in classifica testimonia il dominio dei nerazzurri in questa stagione, frutto di una rosa ben costruita e di un mercato oculato che ha rafforzato ulteriormente il gruppo, garantendo una notevole continuità di risultati e una solida difesa.

Calhanoglu è tornato protagonista nel centrocampo dell'Inter, diventando un punto di riferimento sia per il presente sia per il futuro della squadra. La prospettiva di un possibile double con la Coppa Italia, che vedrà l'Inter sfidare la sorprendente Lazio di Sarri e del portiere Motta, rende ancora più brillante la stagione nerazzurra, nonostante le delusioni in Supercoppa e Champions League.

Scudetto Inter: gli scenari per la festa

La festa scudetto per l'Inter potrebbe scattare già nel prossimo weekend, a patto di ottenere un risultato migliore rispetto a Napoli e Milan. Nello specifico, i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni se dovessero battere il Torino e, contemporaneamente, il Napoli non dovesse vincere contro la Cremonese.

Inoltre, il Milan non dovrebbe vincere almeno una delle prossime due partite contro Verona e Juventus. In caso contrario, la certezza matematica del ventunesimo titolo, per cui mancano appena quattro punti dopo il successo contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli con la Lazio, potrebbe arrivare nelle giornate successive, con le sfide contro Parma o la stessa Lazio. La celebrazione potrebbe quindi avvenire proprio mentre a San Siro si affronteranno Milan e Juventus, storiche rivali dell'Inter.

La classifica attuale vede l'Inter saldamente in testa a quota 78 punti, seguita dal Napoli a 66 e dal Milan a 63, con un margine di dodici lunghezze che lascia poco spazio a sorprese. Il calendario offre quindi diverse opportunità ai nerazzurri per chiudere i giochi e celebrare il titolo.

Milan-Juventus: il big match che infiamma la Serie A

Il clou del prossimo turno sarà la sfida tra Milan e Juventus, una classica del calcio italiano dal grande fascino. Il Milan di Allegri, reduce da un periodo difficile ma tornato alla vittoria contro il Verona, affronta la Juventus con l'obiettivo di consolidare il secondo posto e garantirsi l'accesso alla Supercoppa. Allegri potrà contare su Leao e Pulisic, mentre Spalletti, alla guida della Juventus, conferma David e valuta le condizioni dell'acciaccato Yildiz.

La Juventus, attualmente quarta, ha cinque punti di vantaggio su Como e Roma e punta a blindare la qualificazione in Champions League. I giochi in Serie A sembrano quasi fatti per le posizioni di vertice, con Napoli e Milan che si contendono il secondo posto e la Juventus in pole per il quarto posto Champions. Nel frattempo, la lotta per la salvezza vede coinvolte Verona, Pisa, Cremonese e Lecce, con la possibilità che la 34esima giornata sancisca le prime retrocessioni matematiche.