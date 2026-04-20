Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato all'Inside the Sport 2026 di Coverciano e riferendosi alle voci di una cessione di Alessandro Bastoni in estate ha detto: "Ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami".

Ausilio e il punto sulla situazione del mercato

Ausilio ha poi fatto il punto della situazione sull'Inter, sottolineando come il club non stia valutando modifiche tattiche in chiave mercato. Il ds ha spiegato che ogni riflessione sul futuro sarà rimandata a una fase più tranquilla della stagione, poiché la priorità attuale resta il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Dopo la sfida contro il Cagliari, l’attenzione sarebbe infatti già concentrata esclusivamente sul prossimo impegno con il Como, in linea con la mentalità condivisa dallo staff tecnico e dal gruppo squadra.

Ausilio ha poi ribadito la fiducia riposta nell’allenatore Cristian Chivu, affermando che la società non ha mai avuto dubbi sulla scelta effettuata. Secondo il dirigente, il club era consapevole della necessità di intraprendere un percorso graduale, valorizzando non solo le competenze tecniche del tecnico, ma anche le sue qualità umane. La dirigenza, ha aggiunto, sapeva che sarebbe stato necessario concedere tempo e pazienza, sia all’interno dell’ambiente sia all’esterno, e i risultati ottenuti finora confermerebbero la bontà della decisione.

Ausilio ha quindi ribadito che l’obiettivo dell’Inter resta quello di mantenersi stabilmente competitiva. A suo giudizio, osservatori e media ritenevano necessario un periodo di assestamento più lungo, mentre la squadra si sarebbe dimostrata subito all’altezza, restando in corsa per traguardi importanti.

Il calcio italiano e le problematiche da affrontare

Infine, il dirigente ha espresso una riflessione sulla situazione generale del calcio italiano, osservando come le valutazioni debbano essere contestualizzate. Ha ricordato che non è frequente vedere club italiani disputare due finali di UEFA Champions League in tre anni o assistere alla vittoria dell’Atalanta in UEFA Europa League. Secondo Ausilio, il movimento attraversa cicli alterni e, pur riconoscendo un momento complesso, ha manifestato fiducia nella capacità del sistema di rilanciarsi attraverso scelte adeguate e progetti solidi.