Il futuro della panchina dell’Inter potrebbe essere sempre più legato al nome di Cristian Chivu, con la dirigenza nerazzurra che starebbe valutando un rinnovo di contratto destinato a consolidare un progetto tecnico già considerato solido e promettente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attuale accordo dell’allenatore rumeno verrebbe esteso fino al 2028, con l’inserimento di un’opzione per prolungare ulteriormente la collaborazione fino al 2029.

Chivu-Inter: possibile rinnovo fino al 2028 e ingaggio quasi raddoppiato

Attualmente, il contratto di Chivu con l’Inter prevede una scadenza relativamente ravvicinata, fissata per il 30 giugno 2027, pensata inizialmente come una soluzione di continuità dopo un cambio in panchina che aveva richiesto una figura capace di conoscere profondamente l’ambiente nerazzurro.

L’ex difensore, già protagonista in campo con la maglia dell’Inter, avrebbe rappresentato una scelta quasi “interna”, una scommessa che la società avrebbe deciso di portare avanti con convinzione. Il possibile rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029, indicherebbe un cambio di prospettiva: da soluzione temporanea a perno centrale del progetto sportivo.

Entrando nel merito degli aspetti economici, il possibile rinnovo di Cristian Chivu con l’Inter rappresenterebbe un passaggio chiave non solo sul piano tecnico, ma anche su quello finanziario. L'attuale accordo verrebbe rivisto in maniera significativa, sia nella durata sia nella struttura dell’ingaggio, con l’obiettivo di allineare il compenso dell’allenatore al valore espresso sul campo e alle ambizioni del club.

L’ingaggio attuale del tecnico rumeno, inizialmente impostato su cifre relativamente contenute proprio per via del suo status di scommessa interna, potrebbe subire un deciso incremento. Si ipotizzerebbe un passaggio da una base intorno a 2-2,5 milioni di euro netti a stagione (somma percepita attualmente) a una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 4/5 milioni, con possibilità di crescita progressiva negli anni successivi. Questa struttura “a salire” consentirebbe alla società di distribuire l’impatto economico nel tempo, premiando al contempo la continuità e i risultati.

La stagione dell’Inter con Chivu: identità tattica, crescita del gruppo e risultati

Da quando Cristian Chivu é alla guida dell’Inter, la squadra ha intrapreso un percorso di crescita evidente, sia sul piano dei risultati che su quello del gioco.

L’allenatore rumeno ha saputo dare un’identità precisa alla squadra, puntando su equilibrio tattico, solidità difensiva e una gestione intelligente delle risorse offensive.

Uno degli aspetti più apprezzati del lavoro di Chivu da parte della dirigenza nerazzurra sarebbe la gestione dello spogliatoio. Il tecnico sta dimostrando una notevole abilità nel creare un gruppo coeso, valorizzando sia i leader esperti sia i giovani emergenti. Questo equilibrio interno ha contribuito a costruire una squadra compatta, capace di affrontare momenti difficili senza perdere lucidità.

Dal punto di vista dei risultati, l’Inter ha mantenuto un rendimento costante in campionato, posizionandosi stabilmente nelle zone alte della classifica.

La possibile conquista dello scudetto numero 21 rappresenterebbe un elemento chiave nella valutazione complessiva del lavoro di Chivu. Se l’Inter dovesse confermare il proprio vantaggio in classifica fino al termine della stagione, il titolo nazionale diventerebbe la consacrazione di un percorso costruito con pazienza e visione. In questo scenario, il rinnovo di contratto apparirebbe non solo logico, ma quasi inevitabile.