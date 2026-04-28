Nei giorni chiave che potrebbero condurre l'Inter alla vittoria del 21esimo scudetto i tifosi sperano nel recupero di Lautaro Martinez - da qualche settimana alle prese con un fastidioso infortunio - che nel frattempo pare essere finito, nuovamente, sul taccuino dei dirigenti del Barcellona. Il capitano nerazzurro già in passato sembrava destinato a vestire la maglia blaugrana, salvo poi sposare in tutto e per tutto il progetto interista come testimoniato dalla fascia al braccio; ora però, con la finestra estiva di calciomercato alle porte, il Barça starebbe valutando un nuovo assalto per assicurarsi le prestazioni dell’argentino in vista della prossima stagione.

Lautaro Martinez, possibile assalto del Barcellona per sostituire Lewandowski

Non solo Alessandro Bastoni; il Barcellona pare abbia deciso di rifarsi il look per la stagione 2026/2027 optando per i colori nerazzurri. Lautaro Martinez, da quasi un decennio all’Inter, sarebbe iscritto alla lista dei possibili nuovi attaccanti del club spagnolo ma l'eventuale trattativa sarebbe legata ad un altro nome, tra l’altro di un suo connazionale: Julian Alvarez. Quest’ultimo, attualmente all'Atletico Madrid, è tra i mattatori indiscussi della stagione in corso e prossima a concludersi; al punto da ingraziarsi il gusto dei dirigenti del Barcellona che - complice anche il possibile addio di Lewandowski - lo avrebbero scelto per l’attacco del futuro.

Inter, l'eventuale interesse del Barcellona per Lautaro non spaventa

Laddove non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Julian Alvarez potrebbe dunque prendere corpo il ritorno di fiamma del Barcellona per Lautaro Martinez. Chiaramente, molto dipenderebbe non solo dalla volontà del calciatore ma anche dalle valutazioni della dirigenza dell’Inter.

L’argentino, a dispetto delle complicazioni fisiche vissute nel corso di questo finale di stagione, ha garantito l’ennesima temporada di alto livello con gol in doppia cifra. Una crescita costante per Lautaro Martinez che, a prescindere dalle mire blaugrana, difficilmente lascerebbe Milano dato il grande livello di attaccamento e amore per i colori nerazzurri. Tale aspetto è chiaramente tutt'altro che marginale e potrebbe complicare i piani del Barcellona nel caso in cui dovesse realmente pensare al capitano interista per l'annata in arrivo.