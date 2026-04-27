Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing e parlando del caso Rocchi e del presunto coinvolgimento dell'Inter in questa vicenda ha detto: "Marotta dice che alla Pinetina non hanno arbitri graditi e sgraditi. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, non è una cosa che fa l’Inter. Lo fanno tutti. Tutti!".

Il caso Orsato e l'esagerazione di una vicenda piuttosto comune nel mondo del calcio

Trevisani continuando ad affrontare il tema delle designazioni arbitrali, ha preso come riferimento il noto episodio di Inter-Juventus legato al caso Miralem Pjanić e alla direzione di gara di Daniele Orsato.

Secondo Trevisani, dopo quella partita sarebbe stato evidente come Orsato fosse diventato un arbitro poco gradito all’Inter, circostanza che si sarebbe riflessa nel lungo periodo in cui il direttore di gara non è stato designato per diverse partite disputate dai nerazzurri. Il giornalista ha osservato che non sarebbe stato necessario alcun intervento diretto o alcuna comunicazione formale per comprendere tale situazione, trattandosi di dinamiche che nel calcio si verificano frequentemente.

Trevisani ha infatti sottolineato come episodi simili riguardino tutte le squadre: quando un arbitro commette un errore significativo in una gara particolarmente delicata, come potrebbe essere un derby che coinvolga la Roma o la Lazio, è naturale che per un certo periodo non venga più designato per dirigere quelle formazioni.

Il giornalista ha infine precisato che tali situazioni rientrano nella normalità della gestione arbitrale, distinguendole però da un’eventuale ipotesi di designazioni indirizzate o condizionate, che rappresenterebbe un tema ben diverso e ben più delicato.

Caso Rocchi, il legale: 'Contestazioni poco chiare'

Nel frattempo il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D'Avirro, si è pronunciato in merito alle accuse mosse al suo imputato: "Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato".