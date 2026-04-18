L’Italia femminile si prepara a una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2027, affrontando la Danimarca in trasferta. Le azzurre, sotto la guida del commissario tecnico Andrea Soncin, scenderanno in campo allo stadio Parken di Copenaghen con un obiettivo chiaro: riaprire la corsa verso la qualificazione diretta alla fase finale. L'incontro, con fischio d'inizio previsto per le ore 15:00, sarà diretto da una terna arbitrale albanese composta da Rusta, Salla e Kapxhiu, coadiuvati da Tafili come quarto ufficiale.

Le formazioni ufficiali vedono la Danimarca schierarsi con un 3-5-2: Thistgaard tra i pali; Ballisager, Boye Sorensen e Sandbech in difesa; Thogersen, Thomsen, Gejl, Kuhl e Holmgaard a centrocampo; Floe e Harder in attacco.

L'Italia risponde con il medesimo modulo tattico: Giuliani in porta; Soffia, Salvai e Lenzini a comporre il reparto difensivo; Oliviero, Dragoni, Giugliano, Caruso e Di Guglielmo a centrocampo; Cantore e Girelli a guidare l'offensiva azzurra.

La situazione nel girone e le ambizioni azzurre

Le azzurre arrivano a questa partita con rinnovato slancio, reduci da una convincente vittoria per 6-0 contro la Serbia. Questo risultato ha permesso all'Italia di raggiungere quota quattro punti dopo tre gare disputate. La Danimarca, attualmente capolista del girone, vanta sette punti, mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sulle italiane. Una vittoria a Copenaghen è pertanto considerata fondamentale per riaprire concretamente il discorso per il primo posto, l'unico che garantisce l'accesso diretto alla fase finale del Mondiale.

Un pareggio o una sconfitta, al contrario, complicherebbero significativamente il percorso di qualificazione.

Il CT Andrea Soncin ha espresso fiducia dopo il recente successo: “È il risultato che cercavamo e che ci permette di guardare alla prossima partita con ancora più convinzione. C'è stata tanta energia da parte di tutte. Ora bisogna subito pensare al match di Copenhagen perché vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno”. Queste parole riflettono la determinazione del gruppo a proseguire la lotta per l'obiettivo mondiale.

Il successo sulla Serbia e il cammino della Nazionale

La netta affermazione contro la Serbia ha rappresentato un momento di svolta per la Nazionale femminile, che non assaporava la vittoria da nove mesi.

A Leskovac, le ragazze di Soncin hanno dominato l'incontro, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 3-0 grazie alle reti di Girelli, Oliviero e Lenzini. Nella ripresa, il festival del gol è proseguito con le marcature di Caruso, Cantore e Greggi, a testimonianza di una prestazione corale e di grande efficacia. Questo trionfo ha permesso all'Italia di agganciare la Svezia a quattro punti e di ridurre il divario dalla capolista Danimarca.

La sfida odierna contro la Danimarca si configura quindi come un vero e proprio crocevia per le ambizioni mondiali delle azzurre. La squadra ha dimostrato compattezza e un forte spirito di gruppo, qualità che saranno essenziali nella difficile trasferta di Copenaghen. Sarà necessaria un'impresa per mantenere vivo il sogno della qualificazione diretta ai Mondiali 2027.