La Nazionale italiana di calcio femminile affronta oggi la Serbia in un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2027. L'incontro, valido per la terza giornata del girone, si disputa a Leskovac alle 18:15. Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, cercano la prima vittoria dopo un avvio difficile: una sconfitta con la Svezia e un pareggio con la Danimarca le hanno poste al terzo posto del gruppo, a tre punti dalle prime. La Serbia, con un solo punto (ottenuto contro la Svezia), è quarta.

Per l'Italia, la vittoria è fondamentale in vista della successiva sfida con la Danimarca.

Soncin punterà sulle giocatrici più esperte per migliorare la concretezza sotto porta, un aspetto finora carente nonostante la crescita della squadra.

Probabile Formazione e Convocate Azzurre

La probabile formazione dell'Italia (3-4-3) per Leskovac prevede: Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Greggi, Di Guglielmo; Cantore, Girelli. CT: Andrea Soncin. Le convocate azzurre sono: Rachele Baldi, Astrid Gilardi, Laura Giuliani, Margot Shore, Caterina Ambrosi, Valentina Bergamaschi, Lucia Di Guglielmo, Martina Lenzini, Elena Linari, Marika Massimino, Elisabetta Oliviero, Cecilia Salvai, Angelica Soffia, Arianna Caruso, Giulia Dragoni, Aurora Galli, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Eva Schatzer, Emma Severini, Chiara Beccari, Agnese Bonfantini, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Benedetta Glionna, Martina Piemonte.

Dettagli del Match e Copertura Televisiva

La partita si gioca allo Stadio Dubočica di Leskovac. Arbitra la greca Eleni Antoniou, assistita da Maria Detsi e Angeliki Athanasopoullou, con Glykeria Papakonstantinou come quarto ufficiale. L'incontro Serbia-Italia sarà in diretta TV su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay (PC, smartphone, tablet).

Questo match è un passaggio chiave per le speranze di qualificazione mondiale dell'Italia. La squadra deve dimostrare maturità e determinazione per invertire la rotta e risalire la classifica.