La Juventus continua a lavorare sul futuro della propria porta, ma nelle ultime ore lo scenario sembra essere cambiato radicalmente. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, Alisson si sarebbe improvvisamente allontanato dai radar bianconeri, nonostante fino a pochi giorni fa il portiere del Liverpool fosse considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Una frenata importante che avrebbe costretto Damien Comolli a cambiare rapidamente strategia, virando su un profilo più giovane e futuribile come James Trafford.

Alisson si allontana: richieste troppo alte

L’idea di riportare Alisson in Serie A affascinava molto l’ambiente juventino. Il brasiliano, dopo l’esperienza con la Roma e gli anni da protagonista assoluto in Premier League, avrebbe rappresentato un colpo di grande impatto anche a livello mediatico. Tuttavia, l’operazione si sarebbe scontrata con una realtà economica ben precisa.

Le richieste del portiere brasiliano sarebbero state considerate troppo alte sia per quanto riguarda l’ingaggio sia per il pacchetto complessivo dell’operazione. La Juventus, pur interessata, non avrebbe voluto partecipare a un’asta al rialzo né compromettere altri investimenti strategici del mercato estivo. Damien Comolli, pragmatico come sempre, avrebbe quindi scelto di cambiare strada prima che la trattativa diventasse un vicolo cieco.

Una decisione che apre ora a un nuovo nome, meno glamour ma potenzialmente molto funzionale al progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Trafford occasione City: il nuovo nome per la porta

Il profilo individuato è quello di James Trafford, giovane portiere inglese arrivato al Manchester City FC nel 2025 dal Burnley per ben 31 milioni di euro. Un investimento che sembrava destinato a trasformarlo nel futuro titolare dei Citizens, ma che ha subito una brusca frenata pochi mesi dopo.

A settembre, infatti, il City ha colto l’occasione di mercato e ha portato in rosa Gianluigi Donnarumma, ridisegnando completamente le gerarchie tra i pali e relegando Trafford a un ruolo secondario. Una situazione che potrebbe spingere il classe 2002 a valutare una nuova destinazione per trovare continuità e centralità nel progetto tecnico. La Juventus osserva con attenzione: giovane, moderno, abile con i piedi e con grandi margini di crescita, Trafford rappresenterebbe un investimento importante ma anche una scelta di prospettiva.