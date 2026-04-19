La corsa alla Champions League prende contorni sorprendenti e sorride alla Juventus. Dopo il passo falso del Como, sconfitto in trasferta dal Sassuolo per 2-1, anche la Roma ha frenato, pareggiando in casa contro l’Atalanta. Due risultati che, combinati, spalancano un’occasione gigantesca per i bianconeri, chiamati ora a sfruttare il turno favorevole. Nel match serale contro il Bologna, la squadra guidata da Luciano Spalletti avrà infatti la possibilità di portarsi a +5 dalle inseguitrici, entrambe ferme a quota 58 punti. Un’opportunità che fino a poche settimane fa sembrava impensabile e che ora può cambiare completamente gli equilibri della corsa europea.

Dal rischio -7 al possibile allungo decisivo

Il quadro diventa ancora più significativo se si guarda a quanto accaduto a fine marzo. In quel momento la Juventus si trovava a -4 proprio dalla Roma e, nello scontro diretto, aveva rischiato addirittura di scivolare a -7. Solo il gol al novantesimo di Federico Gatti aveva evitato il tracollo, permettendo ai bianconeri di restare agganciati al treno Champions. Da allora la situazione si è ribaltata completamente. Oggi, con cinque giornate ancora da disputare, la Juventus può compiere un balzo potenzialmente decisivo, creando un margine significativo sulle dirette concorrenti. Un vantaggio che, a questo punto della stagione, potrebbe risultare determinante sia sul piano psicologico sia su quello della gestione delle ultime partite.

Bologna ostacolo insidioso, ma la Juve non può sbagliare

Lo scontro con il Bologna rappresenta quindi un autentico match point. I precedenti sorridono ai bianconeri, ma la gara non sarà semplice. La formazione allenata da Vincenzo Italiano è organizzata e reduce da una stagione positiva, mentre la Juventus deve fare i conti con diverse defezioni nel reparto offensivo. Nonostante questo, la posta in palio è troppo alta per fare calcoli. Un successo allo Stadium significherebbe volare a +5 sulle rivali con sole cinque partite ancora da giocare, mettendo un’ipoteca pesantissima sulla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale non solo per il prestigio sportivo, ma anche per le strategie di mercato estive, che dipenderanno in larga parte dall’accesso alla massima competizione europea