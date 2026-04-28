"Il Bayern Monaco ha fatto un nuovo sondaggio per Vlahovic" questa è l'indiscrezione di calciomercato lanciata su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista ha poi aggiunto: "Va ricordato che il club tedesco era stato l'unico due stagioni fa ad offrire 40 milioni di euro per l'attaccante serbo. Una proposta respinta dalla vecchia signora perché la quota di ammortamento non era stata raggiunta e si attestata attorno ai 45 milioni di euro. Ora, l'intenzione del Bayern sarebbe quella aggiungere Vlahovic in rosa ma non per farlo giocare da titolare, visto che la il numero 9 è Harry Kane e non credo che il serbo riuscirebbe a insidiarlo.

Quindi il classe 2000 andrebbe in Bavaria come alternativa e di conseguenza bisognerebbe anche capire se lo stesso Vlahovic abbia intenzione di accettare un ruolo da comprimario".

Balzarini: 'Comolli dovrà sistemare un sacco di calciatori'

Ancora Balzarini: "Ovviamente accettare il Bayern Monaco anche da comprimario ha dei suoi lati positivi, perché sai che quasi certamente vincerai il campionato in Bundesliga e come minimo ti giocherai una semifinale di Champions League, avendo buone possibilità di alzare persino la massima competizione europea. Quindi quella tedesca è una meta certamente ambita. A tutto questo aggiungo che anche il Milan resta in vigile attesa per quanto concerne il profilo di Vlahovic".

Il giornalista ha poi fatto il punto sulle possibili uscite in casa Juventus: "Saranno settimane complesse perché Comolli dovrà sistemare un sacco di giocatori. La lista è lunga e comprende gente come Cabal, Milik, Kostic, Adzic, Zhegrova e Miretti. In più rientrano i prestiti di calciatori come Nico Gonzalez, Rugani e Douglas Luiz. Cosa vuol dire tutto questo? Che la Juventus dovrebbe riuscire a mettere da parte un bel tesoretto, anche se ho forti dubbi che tutti questi elementi potranno uscire dalla Continassa a titolo definitivo".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Ciao Gianni, col senno del poi dare via Vlahovic per 40 milioni qualche anno fa non sarebbe stato così male, vista la minusvalenza di soli 5 milioni.

Soprattutto valutando quanto ti è costato d'ingaggio in questi anni" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Nella lista dei probabili partenti non hai citato David, spero sia solo una dimenticanza perché pensare di rivederlo anche il prossimo anno mi fa venire l orticaria".