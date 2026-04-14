L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni del canale Youtube del giornalista Marcello Chirico della Juventus e del suo tecnico: "Mi auguro che Spalletti tiri via il suo classico aziendalismo e batta i pugni sul tavolo per farsi comprare i giocatori come fanno alcuni dei suoi colleghi. Ci sono tecnici che puntano i piedi e minacciano le società di andarsene per ottenere quello che vogliono e quindi io credo che Luciano debba migliorare li. Il toscano deve pretendere 4 o 5 calciatori veri, o comunque 3 titolari e una riserva per permettergli di essere nelle condizioni migliori per lavorare".

Brambati: 'Spalletti è convinto che la Juve possa tornare dove merita di essere'

Ancora Brambati: "Spalletti è contento di aver firmato il prolungamento perché è convinto che la Juventus possa tornare in quelle posizioni di classifica dove ultimamente non è più stata. Io credo che il toscano possa dare una grandissima mano per fare questo ma allo stesso tempo credo che molto passerà dalla scelta dei calciatori. Perché Spalletti è molto bravo a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi ma allo stesso tempo ci deve essere una base sulla quale lavorare. Alla Juventus penso servano giocatori di esperienza e i nomi che si leggono in questi giorni vanno nella direzione giusta. Aspettiamo come vada a finire il campionato, perché c'é ancora il bivio della Champions e questo ci dirà quanti soldi avrà a disposizione il club".

Le parole di Comolli e il progetto per l'attacco

Brambati poi sulle recenti parole di Comolli: "Dobbiamo credergli, però da li a ingaggiare elementi come Bernardo Silva o Alisson ce ne passa. In ogni caso l'importante sarà seguire le linee dettate da Spalletti perché lui sa quello che gli serve e potrà anche essere determinante nel convincere alcuni calciatori. Ad esempio, proprio Alisson lo conosce bene, ci ha passato del tempo nella Roma e magari una sua parola potrebbe spostare gli equilibri".

Infine l'ex calciatore ha detto: "Chi preferirei fra Lewandowski o il rinnovo di Vlahovic? Beh, questa è una scelta che deve passare per il volere dell'allenatore e attraverso quello che pensano alla Continassa.

Magari a Torino vogliono fare tutti e due, anche perché credo che il polacco ormai quasi quarantenne non credo possa giocare tutte le partite. Bisognerebbe anche pesare il rinnovo di un Vlahovic che a oggi mi sembra più un punto di domanda, soprattutto per il problema al polpaccio. Detto questo, so che Spalletti ha una grandissima stima del serbo".