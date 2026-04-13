È scattato l’obbligo di riscatto per Lois Openda e la Juventus si trova ora a dover gestire una situazione di mercato tutt’altro che semplice. L’attaccante belga, arrivato in prestito dal Lipsia, era legato a una clausola precisa: il club bianconero avrebbe dovuto acquistarlo a titolo definitivo in caso di piazzamento tra le prime dieci in Serie A. Un traguardo ormai praticamente raggiunto nel corso dell’ultimo weekend grazie alla vittoria contro l’Atalanta, risultato che ha fatto scattare automaticamente l’obbligo di versare 46 milioni di euro nelle casse del club tedesco.

Una cifra importante, soprattutto alla luce del rendimento stagionale dell’attaccante, che non ha rispettato le aspettative iniziali e ha finito per diventare uno dei casi più delicati da gestire in vista della prossima estate.

Obbligo scattato e rendimento deludente

La Juventus, dunque, dovrà formalizzare l’acquisto di Openda, ma il futuro del giocatore sembra già scritto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe intenzione di mettere immediatamente sul mercato l’attaccante con l’obiettivo di rientrare almeno in parte dell’investimento. Una missione che si preannuncia complicata, se non impossibile, considerando il rendimento del belga nell’arco della stagione.

In 33 presenze ufficiali tra campionato, Coppa Italia e Champions League, Openda è riuscito a realizzare appena due reti, numeri decisamente inferiori alle attese. L’attaccante non è mai riuscito a trovare continuità, alternando prestazioni opache a spezzoni senza particolare incisività. Un bottino estremamente magro, che ha inevitabilmente fatto scendere l’interesse di eventuali acquirenti e reso più complessa la strategia di uscita per la dirigenza bianconera.

Strategia di uscita e ipotesi prestito

Il direttore sportivo Ottolini e l’amministratore delegato Comolli saranno quindi chiamati a trovare una soluzione che consenta di limitare le perdite. L’idea più concreta, al momento, sembra quella di una cessione temporanea: un prestito con diritto di riscatto potrebbe rappresentare la formula più percorribile per rilanciare il giocatore e tentare di valorizzarlo. La Juventus, infatti, difficilmente riuscirà a ottenere subito una cifra vicina ai 46 milioni investiti, soprattutto senza una stagione convincente alle spalle.