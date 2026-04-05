Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del rinnovo di Spalletti con la Juventus ha detto: "Chiarisco una volta per tutte la situazione, perché qua sembrava che il toscano dovesse trovare prima della partita di Sassuolo, il rinnovo dentro lo spogliatoio. Poi è venuto fuori che entro la partita col Genoa gli avrebbero fatto firmare nella settimana santa il rinnovo, che però non c'è stato. Sicuramente si parlano, si confrontano. Da quello che ho saputo io, comunque Elkann è sempre più orientato a confermare Spalletti, perché lo ritiene comunque la persona giusta per questa Juventus.

Il motivo del perché non siamo ancora arrivati alla firma non è un problema di lana caprina ma anzi un problema che riguarda anche Spalletti. Sicuramente lui è orientato a firmare, vuole restare e anche il suo staff è contentissimo di lavorare alla Continassa, loro vogliono continuare con la Juventus. Spalletti però a Elkann, col quale vi ho già detto più volte si vedono, si sentono, vanno a cena insieme e si confrontano, ha praticamente detto "Io firmo se mi fanno la squadra".

Chirico: 'Spalletti ha capito che con questa squadra non si vince'

Ancora Chirico: "Elkann ha intenzione di fare una squadra che possa andare a vincere nel più breve tempo possibile. Ma chiaramente per fare questo bisogna spendere dei soldi, investirci.

Spalletti dice "Io vi porto anche a vincere, però dovete darmi la squadra per poterci provare". Cioè, il toscano ha capito che alla Juventus vogliono tornare a quello che si era una volta ma è convinto che la rosa deve avere giocatori forti. Con la squadra attuale non si vince. Ma del resto non lo dice solo Spalletti, lo dimostrano anche i fatti: quando ci sono stati Motta, Tudor, ma anche già prima Allegri la squadra non ha vinto, perché? Perché è una rosa non costruita bene in questi anni".

Tanti cambiamenti richiesti ma una situazione economica non semplice

Le richieste di Spalletti, seppur lecite, potrebbero però cozzare con la situazione economica della Juventus. Il club bianconero in estate sarà sotto la lente del FFP e non potrà permettersi grandi investimenti, specie se non dovesse centrare la Champions League. Ecco perché modificare radicalmente la formazione piemontese potrebbe restare una chimera più che una realtà.