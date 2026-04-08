Il mercato estivo della Juventus potrebbe essere caratterizzato da importanti movimenti sulle corsie esterne, soprattutto in caso di cessioni eccellenti. Nelle ultime ore il giornalista Mirko Di Natale ha rivelato sul proprio account X un’indiscrezione che riguarda proprio questo scenario: “Maxi Araujo è un nome da tenere in considerazione in casa Juve qualora Andrea Cambiaso venisse ceduto. Osservatori bianconeri, presenti al match dello Sporting Club in Champions, hanno raccolto nuovi feedback positivi”. Un’indicazione che conferma come la dirigenza bianconera stia già valutando possibili alternative in vista della prossima stagione, pronta a intervenire sul mercato qualora si concretizzasse una partenza importante.

Cambiaso possibile sacrificio estivo

La pista Araujo trova basi concrete nelle voci che circolano da settimane attorno al futuro di Andrea Cambiaso. Dalla Continassa filtrerebbe infatti la possibilità di una cessione dell’esterno, soprattutto davanti a un’offerta significativa. Barcellona e Milan sarebbero tra i club maggiormente interessati al giocatore e potrebbero arrivare a presentare proposte vicine ai 40 milioni di euro. Una cifra che la Juventus valuterebbe con attenzione, considerando l’impatto positivo sui conti e la possibilità di reinvestire sul mercato. Cambiaso, reduce da una stagione fatta di alti e bassi, resta comunque un profilo appetibile per diversi club europei grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce.

In caso di addio, la Juventus dovrebbe però intervenire tempestivamente per non farsi trovare impreparata, ed è proprio in questo contesto che il nome di Maxi Araujo assume maggiore rilevanza.

Araujo alternativa concreta per le fasce

Maxi Araujo viene considerato un profilo interessante per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Gli osservatori bianconeri, presenti alla recente gara dello Sporting in Champions League, avrebbero raccolto riscontri positivi sulle prestazioni dell’esterno, confermando l’interesse della Juventus. Il giocatore è valutato circa 25 milioni di euro, cifra che lo renderebbe un investimento sostenibile soprattutto dopo un’eventuale cessione di Cambiaso. La sua velocità, la capacità di coprire l’intera fascia e la propensione offensiva lo rendono un profilo adatto a diversi sistemi di gioco. La Juventus potrebbe quindi reinvestire parte dell’incasso per assicurarsi un sostituto giovane e dinamico, mantenendo equilibrio economico e qualità tecnica.