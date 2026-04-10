La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, che resterà alla guida dei bianconeri per i prossimi due anni. Una decisione che arriva mentre il campionato è ancora nel vivo e che rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti del tecnico toscano. In mattinata, Spalletti ha radunato la squadra alla Continassa per comunicare personalmente la notizia ai calciatori, ringraziandoli per il lavoro svolto finora e invitandoli ad affrontare insieme il rush finale della stagione. Un momento significativo, in cui l’allenatore ha voluto sottolineare compattezza e continuità, elementi ritenuti fondamentali per il futuro del progetto bianconero.

Firma anticipata e fiducia della società

Quando la Juventus decise di affidarsi a Spalletti lo scorso novembre, dopo l’esonero di Tudor, la dirigenza si era riservata la possibilità di valutare il rinnovo solo al termine della stagione. Il prolungamento annunciato oggi, dunque, rappresenta un cambio di strategia significativo. Nonostante la squadra sia attualmente quinta in classifica e fuori dalla zona Champions League, con sette partite ancora da disputare, i vertici del club hanno ritenuto non necessario attendere ulteriormente. L’operato del tecnico, la gestione del gruppo e i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane hanno convinto la dirigenza a puntare con decisione sulla continuità.

La scelta è stata avallata in prima persona da John Elkann, amministratore delegato di Exor, che avrebbe sostenuto il rinnovo mettendoci direttamente la faccia e rafforzando la posizione dell’allenatore all’interno del progetto sportivo.

Spalletti al centro del progetto futuro

Il rinnovo consegna di fatto a Spalletti le chiavi della Juventus che verrà. Insieme a Comolli e Ottolini, il tecnico sarà protagonista delle scelte strategiche della prossima estate, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva e coerente con le sue idee di gioco. Il mercato estivo si preannuncia quindi come il primo vero banco di prova della nuova struttura decisionale, con il trio chiamato a individuare i profili giusti per rinforzare ogni reparto.

La società punta su un progetto condiviso, basato su stabilità tecnica e programmazione, mentre lo stesso Spalletti ha voluto caricare il gruppo ricordando ai giocatori che le prossime sfide saranno affrontate insieme. Il rinnovo rappresenta così non solo una conferma, ma anche il punto di partenza per una nuova fase della Juventus