Il giornalista Daniele Longo ha parlato ai microfoni di Juventibus di quello che sarebbe accaduto fra la Juventus e Vlahovic in sede di rinnovo: "Sembrava tutto indirizzato verso una firma e io sapevo che avevano pronto un contratto uno più uno, quindi un annuale con opzione per il secondo a cinque milioni di euro a stagione. Prendere o lasciare e Vlahovic doveva prendere. Però il calciatore non è stato più chiamato in sede per siglare l'accordo e questo per due motivi: il primo è che si è fatto male di nuovo. Il secondo è che Comolli sta tenendo aperte diverse piste, perché adesso il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Juventus.

Alla Continassa hanno capito che Dusan non ha tutte queste offerte da perdere la testa".

Longo: 'Il Milan è sornione su Vlahovic ma le condizioni per prenderlo devono essere riviste'

Ancora Longo: "Il Milan è sornione, è chiaro che il secondo infortunio a mio avviso ha un po' ha scombussolato i piani di tutti perché comunque in questa stagione il serbo non si vede da dicembre, ossia da quando è stato sottoposto a intervento chirurgico alla coscia. Parliamo di un'annata difficile per lui, molto complicata, però se la Juventus dovesse concludere altre operazioni e rimanere quindi con Vlahovic nel limbo, io credo che il Milan, se magari chiude un occhio sui problemi fisici del ragazzo, lo prende lo stesso.

Però lo deve prendere a condizioni diverse, quindi meno soldi di commissioni e meno soldi di ingaggio. Dusan sa che nemmeno gli 8 milioni del primo del primo contratto riuscirà a prendere, perché le ultime stagioni sono state quelle che sono state. Insomma, si deve rilanciare".

Infine Longo ha sottolineato: "Io la porta su Vlahovic al Milan non la chiudo per tutta una serie di motivi, però da quello che so, il ragazzo ha dato priorità alla Juventus. Questo perché mi risulta ci fosse proprio la bozza di contratto pronta per rinnovare. Il problema è che la Juve non l'ha chiamato e anzi ha chiesto a Ristic cosa volessero fare. Io credo quindi che il procuratore serbo adesso sia tornato in gioco in maniera un po' più attiva".

I tifosi si dividono su Vlahovic

Le parole di Longo hanno acceco il dibattito sul web: "Dusan trattato malissimo con continui ribassi. Andrà al Milan e farà 30 gol. Alla Juve arriverà un altro Openda" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "La Juve dovrebbe rifiutarsi, per principio, di dover trattare con una moltitudine di individui (procuratore, padre, altri personaggi a caccia di soldi) per il contratto di Vlahovic".