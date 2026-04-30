La Juventus continua a guardare con attenzione al mercato dei portieri e il nome che più di tutti accende l’immaginazione della dirigenza resta quello di Alisson. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Luca Momblano, intervenuto ai microfoni di Juventibus, dove ha spiegato uno scenario che potrebbe rendere l’operazione più accessibile del previsto: “Alisson? Da quello, che so io, per tutta una serie di rapporti, di crediti, l'agente del brasiliano tratta per una risoluzione anticipata. Quindi quanto vuole il Liverpool? Si pensa che possano servire per il cartellino 10-12 milioni”.

Occasione Alisson: cifra sostenibile e grande esperienza

Spendere tra i 10 e i 12 milioni di euro per un portiere del calibro di Alisson rappresenterebbe un’opportunità rara per la Juventus. Il brasiliano, nonostante compirà 34 anni il prossimo ottobre, resta uno dei portieri più affidabili e completi del panorama internazionale. La sua esperienza ai massimi livelli, la leadership e la capacità di incidere nelle partite decisive lo rendono ancora oggi un profilo di assoluto valore.

È vero, l’età non è un dettaglio secondario nel calcio moderno, ma nel ruolo del portiere la longevità può fare la differenza. Alisson potrebbe garantire ancora diverse stagioni ad altissimo livello, diventando un punto di riferimento immediato per una squadra che vuole tornare a competere stabilmente per i grandi obiettivi.

In più, il suo eventuale ritorno in Serie A, dopo l’esperienza alla Roma, aggiungerebbe fascino a un’operazione già molto suggestiva.

Le alternative: Trafford e Carnesecchi restano sullo sfondo

Naturalmente, Damien Comolli non si muove su un solo tavolo. La Juventus continua infatti a monitorare anche altre soluzioni per la porta e tra queste spiccano James Trafford del Manchester City e Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

Il primo rappresenta un investimento più futuribile, giovane e con margini di crescita importanti, mentre il secondo è considerato uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo ma appare molto più difficile da raggiungere per le elevate richieste economiche dell’Atalanta. Ecco perché la pista Alisson, per qualità, esperienza e soprattutto costo contenuto, resta oggi una delle più concrete. La Juventus cerca sicurezza tra i pali e il brasiliano potrebbe davvero essere il nome giusto per inaugurare una nuova fase del progetto bianconero