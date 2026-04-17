Il giornalista Luca Momblano ha parlato a Juventibus delle possibili strategia di calciomercato che la società bianconera potrebbe attuare in estate: "Bisogna essere chiari, perché la Juventus deve essere molto convinta di uno degli elementi di cui si parla e deve sceglierlo con oculatezza qualora fosse, visto che ballano cifre da 10 milioni in su. Al contrario, i protagonisti coinvolti hanno tante opzioni, fidatevi, e parliamo in scala ridotta anche di calciatori come Rudiger, Goretzka che è partito da 7 milioni di euro di stipendio e 10 milioni alla firma.

Insomma, nelle migliore delle ipotesi bisogna mettersi in testa che il mercato della Juventus sarà una via di mezzo fra un mercato povero e uno stellare. Detto questo, la società bianconera non potrà fare un grande mercato e quindi la storia dell'istant team che leggiamo sui giornali non regge".

Juventus, Momblano: 'Lewa e Silva hanno richiesto uno stipendio a due cifre'

Ancora Momblano: "In questo momento Lewandowski e Bernardo Silva, due nomi che attualmente sono molto caldi per chi commenta il mercato della Juventus, hanno una prima richiesta a chiunque si avvicini in doppia cifra. Quindi è chiaro che la società bianconera, se deve fare uno strappo alla regola a livello economico, lo farà soltanto per uno di questi.

Voglio precisare che le richieste che provengono dagli agenti dei due calciatori in questione non sono state fatte esclusivamente alla Juventus ma a tutte le società e onestamente sono elevatissime per il calcio italiano. Non sono nomi preclusi per i club del nostro campionato e ci metto in mezzo anche il Milan, che per Lewandowski è arrivato a offrire 7 milioni di euro, ma si capisce bene che iniziare una trattativa mettendo sul piatto il massimo che si può dare non è proprio incoraggiante".

Vlahovic e le motivazioni del suo possibile rinnovo

Infine Momblano, parlando del rinnovo di Vlahovic ha detto: "Alla Continassa stanno ragionando seriamente se prolungare il contratto al serbo per un motivo semplice, si può trovare un centravanti più forte del serbo per meno di 40 milioni?

La risposta è quasi sicuramente no, ed è ecco perché le cose si stanno sviluppando in favore di una permanenza del classe 2000. Inoltre pare e ripeto pare, ci sia anche una spinta da parte di Luciano Spalletti che di fronte al rischio di aver un nuovo caso Openda, preferisce tenersi Vlahovic".