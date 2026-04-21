"Le possibilità di permanenza di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid sono altissime, sopra il 90%" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata da Luca Momblano nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus. Il giornalista ha poi precisato: "È chiaro che l'Atletico vuole negoziare rispetto all'obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro prefissato la scorsa estate dai due club e la Juventus accetta di negoziare".

Momblano: 'La permanenza di Nico è voluta da Simeone'

Ancora Momblano: "L'Atletico Madrid è una società seria, non offrirà chiaramente alla Juventus 8 milioni per tenere Nico Gonzalez.

Pensano però che dal loro punto di vista, oggi, sia giusto trattare. Non scatterà l'obbligo fissato fra le parti da 32 milioni ma i contatti tra le società sono avviati e questo lo so da fonti certe. Tra l'altro questa questa cosa è successa su iniziativa dell'Atletico e su input di Simeone, che sappiamo quanto conti all'interno della società spagnola. Quindi per quello che so io, e questa vicenda la conosco molto bene per come si è sviluppata, dico che le possibilità di permanenza di Nicol all'Atletico sono elevatissime".

Juve e Atletico, un accordo da rivedere

L'accordo originale fra Atletico Madrid e Juventus, almeno secondo quanto evidenziato da Luca Momblano, dovrebbe quindi saltare. Questo prevedrebbe un riscatto automatico da parte degli spagnoli nel caso in cui l’esterno argentino disputasse almeno 45 minuti in 5 delle prossime 7 gare di Liga.

Un’eventualità che la società iberica vorrebbe però evitare con attenzione, limitando il minutaggio del giocatore per non far scattare l’obbligo e rispedirlo così a Torino in estate. Una strategia che rappresenterebbe una cattiva notizia per la Juventus, destinata a non incassare la cifra fissata la scorsa estate, ma allo stesso tempo anche un possibile scenario positivo: il ritorno dell’argentino permetterebbe infatti di riaprire una nuova trattativa, probabilmente al ribasso, con una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. Una situazione quindi ambivalente, tra mancato incasso immediato e opportunità futura, che i bianconeri osservano con attenzione in vista delle prossime settimane decisive.