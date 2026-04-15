Il futuro della difesa della Juventus potrebbe cambiare radicalmente nella prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, l’eventuale cessione di Gleison Bremer aprirebbe la strada a un sostituto già individuato dalla dirigenza bianconera. L’amministratore delegato Damien Comolli avrebbe messo nel mirino Kim, centrale coreano attualmente in forza al Bayern Monaco. Una soluzione che permetterebbe alla Juventus di non farsi trovare impreparata nel caso in cui arrivasse un’offerta importante per il difensore brasiliano, considerato uno dei pezzi pregiati della rosa e potenziale sacrificio per finanziare il mercato estivo.

Bremer possibile partenza, cifra intorno ai 50 milioni

Bremer è reduce da una stagione positiva, pur con qualche errore che non ne ha comunque intaccato il valore complessivo. Il centrale brasiliano resta uno dei riferimenti della retroguardia bianconera, ma davanti a un’offerta vicina ai 50 milioni di euro la Juventus potrebbe valutare seriamente la cessione. Una cifra ritenuta congrua, soprattutto considerando il lungo stop affrontato dal difensore in seguito alla rottura del legamento crociato e l’avvicinarsi ai 30 anni. In questo contesto, la società starebbe riflettendo sull’opportunità di monetizzare, reinvestendo il ricavato su un profilo già pronto e con esperienza internazionale. L’eventuale partenza di Bremer obbligherebbe la Juventus a intervenire con decisione sul mercato, individuando un sostituto capace di garantire affidabilità immediata e leadership difensiva.

Kim in uscita dal Bayern, Spalletti sponsor

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Kim, difensore sudcoreano che potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo una stagione con poco spazio. Il centrale non avrebbe trovato continuità in Germania e la sua cessione potrebbe concretizzarsi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Un investimento importante ma ritenuto sostenibile, soprattutto in caso di incasso derivante dalla partenza di Bremer. A Torino, inoltre, Kim troverebbe un grande sponsor: Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero lo conosce bene, avendolo allenato ai tempi del Napoli, stagione culminata con la vittoria dello scudetto. La stima dell’allenatore potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella scelta, con la Juventus pronta a muoversi qualora si concretizzasse l’uscita del brasiliano.