La Juventus guarda con attenzione al futuro della propria porta e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe individuato in Alisson Becker uno degli obiettivi principali per la prossima estate. Il portiere del Liverpool rappresenterebbe la scelta ideale per Luciano Spalletti, intenzionato a rinforzare il reparto arretrato con un profilo di esperienza internazionale. L’idea nascerebbe anche dal rapporto già consolidato tra tecnico e giocatore, visto che Spalletti ha allenato Alisson ai tempi della Roma ed è favorevole a un ricongiungimento. La dirigenza bianconera starebbe valutando la fattibilità economica dell’operazione, ritenendo possibile pareggiare l’attuale stipendio del brasiliano, pari a circa 8 milioni di euro netti a stagione.

Trattativa possibile e valutazione del Liverpool

Il Liverpool, che ha recentemente rinnovato il contratto del portiere fino al 2027, non considera il giocatore incedibile ma chiede una cifra adeguata al suo valore. Il club inglese valuterebbe il 33enne intorno ai 20 milioni di euro, somma importante ma non proibitiva per una società alla ricerca di un titolare affidabile. La Juventus, dal canto suo, potrebbe provare a negoziare al ribasso, sfruttando l’età del giocatore e la volontà di Spalletti di puntare su di lui come elemento centrale del progetto. L’eventuale arrivo di Alisson aprirebbe inoltre scenari legati alla posizione di Michele Di Gregorio, che potrebbe lasciare spazio al brasiliano.

Molto dipenderà dalle trattative e dalle priorità di mercato dei bianconeri, ma l’interesse appare concreto e destinato a essere approfondito nelle prossime settimane.

Le caratteristiche tecniche di Alisson

Dal punto di vista tecnico, Alisson è considerato uno dei portieri più completi del panorama internazionale. Dotato di grande reattività tra i pali, eccelle nelle uscite basse e nella gestione dell’uno contro uno, qualità che spesso gli permettono di neutralizzare occasioni pericolose. Il brasiliano è inoltre molto abile nel gioco con i piedi, caratteristica fondamentale per una squadra che vuole costruire l’azione dal basso. La sua sicurezza nelle uscite alte e la capacità di guidare la difesa lo rendono un leader naturale, capace di trasmettere fiducia a tutto il reparto.

In una Juventus guidata da Spalletti, Alisson garantirebbe qualità tecnica e personalità, offrendo un punto di riferimento fondamentale per una retroguardia che punta a maggiore solidità ed esperienza internazionale