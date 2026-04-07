La Juventus deve fare i conti con l’ennesimo stop di Dusan Vlahovic, una notizia che arriva proprio nel momento più delicato della stagione e che rischia di pesare in maniera significativa nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il centravanti serbo, rientrato da poco dopo l’operazione alla coscia subita lo scorso dicembre, si è fermato nuovamente nel pre-gara della sfida contro il Genoa a causa di un problema muscolare al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo, infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno tre o quattro settimane.

Una doccia fredda per i tifosi bianconeri e per il tecnico Luciano Spalletti, che sperava di poter contare sul proprio numero nove nella fase decisiva del campionato.

Stop pesante nel momento decisivo

Il nuovo infortunio arriva in un momento particolarmente delicato, con la Juventus impegnata nella lotta serrata per il quarto posto con Como e Roma. Vlahovic rappresentava potenzialmente un’arma fondamentale per il finale di stagione, soprattutto per la sua capacità di attaccare la profondità e garantire presenza costante in area di rigore. Dopo il lungo stop da dicembre, il rientro del centravanti aveva restituito entusiasmo all’ambiente, ma il problema al polpaccio ha nuovamente frenato tutto.

Spalletti dovrà quindi continuare con gli esperimenti, consapevole che l’assenza del numero nove potrebbe pesare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche psicologico, considerando l’importanza del giocatore nello spogliatoio.

Rinnovo in bilico e futuro incerto

L’infortunio potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro contrattuale del giocatore. Vlahovic andrà infatti in scadenza con la Juventus il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato a una fumata bianca. Dopo una stagione caratterizzata da numerosi problemi fisici e con molti mesi trascorsi ai box, il centravanti potrebbe trovare maggiori difficoltà nel sostenere richieste economiche elevate. La società, dal canto suo, potrebbe riflettere sulla convenienza di prolungare il contratto a cifre importanti per un calciatore spesso alle prese con guai muscolari. Il nuovo stop alimenta quindi i dubbi, trasformando la questione rinnovo in un vero e proprio rebus.