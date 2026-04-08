Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e dei movimenti in uscita che potrebbe fare il club piemontese in estate ha detto: "Due nomi che fino a ieri sembravano la colonna vertebrale della Juventus insieme a Yildiz, che resta un intoccabile a meno di offerte clamorose, sono Thuram e Bremer. Sono due elementi che per motivi diversi non hanno fatto il salto che ci si aspettava, dei quali l'ammortamento è stato digerito ampliamente dal club e che farebbero fare un bel tesoretto alla Juventus.

Soldi che poi ovviamente potrebbero essere reinvestiti sul mercato, nel quale ci saranno dei parametri 0 particolarmente appetibili".

Juventus, Tolomei: 'Openda difficile da piazzare, Miretti, Koop e Cambiaso tutti potenzialmente vendibili'

Tolomei ha poi parlato degli altri calciatori che la Juventus non riterrebbe incedibili: "In estate ci sarà la questione Openda, che il club dovrà riscattare dal Lipsia per 40 milioni di euro. Vista la stagione del calciatore, sembra difficile pensare che qualcuno possa prenderlo quindi ipotizzo che il belga possa uscire dalla Continassa come ha fatto Arthur, ovvero in prestito con la speranza che possa fare bene altrove. Tanti altri rischierebbero poi la cessione alla Juventus: Miretti, Koopmeiners e Cambiaso sono tutti profili potenzialmente vendibili, qualora arrivasse l'offerta giusta.

Ad esempio, Koopmeiners è attenzionato dalla Turchia e visto che a oggi è a bilancio più o meno per 25 milioni di euro, potrebbe partire, Bisognerà solo capire quanto Spalletti crederà in lui".

Il nodo portiere e il rebus su Dusan Vlahovic

Tolomei ha concluso: "Di Gregorio e Perin saranno due pedine da sostituire, uno perché sul mercato e l'altro perché in scadenza. C'é poi da capire che cosa succederà con Vlahovic: l'infortunio non ha bloccato i dialoghi fra le parti, che continuano privatamente e in maniera ufficiosa. L'attaccante vorrà sapere chi dovrà affiancare l'anno prossimo ma noi dovremmo capire se riuscirà ad avere il sangue freddo di reggere la concorrenza. In merito a questo, dico che sicuramente David verrà messo sul mercato".