Il mercato della Juventus continua a muoversi alla ricerca di profili giovani e funzionali al progetto tecnico. Nelle ultime ore il giornalista turco Ekrem Konur ha rivelato su X un’indiscrezione che riguarda da vicino i bianconeri: il club torinese avrebbe messo nel mirino Adrián Bernabé, centrocampista del Parma. Secondo quanto riportato, il calciatore spagnolo starebbe vivendo una situazione complicata all’interno della società emiliana, con alcune incomprensioni nate con il tecnico Carlos Cuesta che avrebbero spinto il club a valutarne la cessione in estate.

L’indiscrezione di Konur e la concorrenza dell’Atletico

Stando alle informazioni condivise da Konur, il Parma sarebbe disposto a lasciar partire Bernabé ma solo davanti a un’offerta ritenuta congrua, fissata attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra significativa per un centrocampista giovane ma già con esperienza nel campionato italiano, che potrebbe rappresentare un investimento importante in ottica futura. La Juventus, però, non sarebbe sola nella corsa: sullo spagnolo ci sarebbe anche l’interesse dell’Atlético Madrid, club capace di offrire un progetto competitivo e dotato di maggiore potenza economica. La presenza dei colchoneros rischia quindi di complicare i piani bianconeri, che dovranno eventualmente muoversi con decisione per evitare un’asta di mercato.

Caratteristiche e possibile ruolo nella Juve di Spalletti

Bernabé è un centrocampista tecnico, dotato di ottima visione di gioco e qualità nel palleggio. Mancino naturale, ama abbassarsi per ricevere il pallone dai difensori e impostare l’azione, ma possiede anche la capacità di inserirsi tra le linee e rifinire. Dal punto di vista fisico non è particolarmente imponente, ma compensa con agilità, rapidità nei movimenti e intelligenza tattica. Nella Juventus di Luciano Spalletti potrebbe agire da regista basso in un centrocampo a tre, ruolo nel quale avrebbe il compito di dettare i tempi e favorire l’uscita palla, oppure da mezzala tecnica capace di collegare i reparti. La sua duttilità lo renderebbe un elemento prezioso per un sistema di gioco basato sul possesso e sulla costruzione ragionata, caratteristiche che Spalletti richiede ai propri centrocampisti.