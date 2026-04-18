La sfida tra Juventus e Bologna si preannuncia cruciale per la corsa al quarto posto in classifica. Le due squadre si affronteranno domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium, in un incontro che potrebbe definire importanti equilibri in campionato. A presentare la gara è stato Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, che ha parlato alla vigilia dopo aver ufficializzato il suo rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2030.

Locatelli ha espresso grande soddisfazione per il prolungamento del suo legame con il club, definendolo “l’ennesimo sogno che ho realizzato”.

Il capitano ha condiviso le sue emozioni, paragonandole a quelle di un bambino allo stadio che “sognerebbe di giocare con la Juve e di essere il capitano”. Ha riconosciuto la necessità di essere a volte “dei robot” nel mondo del calcio, ma ha ribadito l'importanza delle emozioni che guidano i giocatori.

Il centrocampista ha inoltre manifestato fiducia nel progetto societario della Juventus. “In questi anni abbiamo cambiato tanti giocatori, probabilmente una mano potrà darcela il mercato ma ci deve pensare la società”, ha spiegato. Ha sottolineato la presenza di “giocatori fortissimi qui” e ha riconosciuto che “in questi anni abbiamo pagato inesperienze”, ma ha concluso affermando di vedere un “progetto solido”, considerato la base fondamentale da cui ripartire per il futuro.

In vista della partita, Locatelli ha invitato la squadra a concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione. “Il Como ha avuto un risultato negativo ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, ci siamo preparati bene per la gara contro i rossoblù”, ha assicurato. Ha ribadito che “in questo periodo tutte sono fondamentali, la più importante è sempre quella che arriva”, evidenziando l'approccio partita per partita.

Durante la conferenza, il capitano ha voluto anche dedicare un pensiero all’ex portiere Manninger, scomparso tragicamente. “Lo ricorderemo con affetto e mando un abbraccio alla famiglia”, ha dichiarato Locatelli, aggiungendo di avere “un bel ricordo di lui” da quando era bambino e guardava la Juventus, ricordandolo come “una grandissima persona”.

Le probabili formazioni in campo

La Juventus dovrebbe schierare un 4‑3‑3 con Di Gregorio tra i pali; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa; Koopmeiners, Locatelli e McKennie a centrocampo; Conceição, David e Boga in attacco. Non ci sono giocatori squalificati, ma risultano diffidati Bremer e Kelly. Tra gli indisponibili figurano Adžić, Cabal, Milik, Perin e Vlahović.

Il Bologna risponderà con un modulo speculare, il 4‑3‑3: Ravaglia in porta; Zortea, Heggem, Lucumì e João Mário in difesa; Sohm, Freuler e Pobega a centrocampo; Orsolini, Castro e Rowe in avanti. Anche i rossoblù non hanno squalificati, ma dovranno fare attenzione ai diffidati Cambiaghi, Lucumì e Ravaglia. Assenti per la sfida saranno Casale, Dallinga, Domínguez e Skorupski.

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Il contesto della sfida per la Champions

La Juventus si presenta a questa sfida dopo che il Como ha "steccato" il risultato, permettendo ai bianconeri di portarsi a un vantaggio di +5. Un successo contro il Bologna consoliderebbe ulteriormente la posizione della squadra in zona Champions. Il Bologna, sebbene reduce dall’eliminazione in Europa League, ha dimostrato la sua forza in campionato, collezionando ben quattro vittorie esterne consecutive.