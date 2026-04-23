Il futuro di Fabio Miretti alla Juventus torna a essere oggetto di riflessioni profonde. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio bianconero e per anni considerato uno dei prospetti più interessanti del club, potrebbe nuovamente finire al centro di dinamiche di mercato già viste negli scorsi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, alla Continassa si starebbe valutando concretamente una sua cessione a titolo definitivo nella prossima estate, segnale di come il suo percorso in prima squadra non abbia ancora trovato una stabilità definitiva.

Dalle trattative con il Napoli al cambio di scenario

Già la scorsa estate e durante la finestra invernale, Miretti era stato vicino a lasciare Torino, con il Napoli pronto a farsi avanti con decisione. Le trattative, tuttavia, non si concretizzarono per una serie di fattori: da un lato la valutazione ritenuta elevata dalla Juventus, intorno ai 25 milioni di euro, dall’altro la volontà dell’allenatore Luciano Spalletti di non privarsi di elementi utili alla rosa nel pieno della stagione. La priorità, infatti, era quella di mantenere compatto il gruppo per affrontare al meglio la corsa alla qualificazione in Champions League. Una scelta che aveva temporaneamente congelato ogni discorso legato al futuro del giovane centrocampista, rimandando ogni decisione alla fine del campionato.

Minutaggio in calo e possibile cessione estiva

Con il passare dei mesi, però, lo scenario è cambiato. Il minutaggio di Miretti è progressivamente diminuito e il suo ruolo all’interno delle rotazioni bianconere è diventato sempre più marginale. Un segnale che, secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis su X, avrebbe spinto la dirigenza a prendere in considerazione una cessione definitiva. Rispetto alle richieste dello scorso anno, anche la valutazione del cartellino sarebbe leggermente scesa, attestandosi attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe attirare diversi club, sia in Italia che all’estero, interessati a investire su un profilo giovane ma già con esperienza in Serie A. La sensazione è che l’estate possa rappresentare un bivio decisivo per la carriera di Miretti: restare e provare a riconquistare spazio oppure partire per trovare continuità altrove.